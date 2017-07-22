Twitter улучшил интерфейс, добавив раздел Messages для работы с сообщениями
28 мая 2020, 10:48
Twitter внес существенное улучшение в свой пользовательский интерфейс. Это сделано, чтобы повысить удобство интерфейса (UI) и упростить навигацию.
Новая функция, которую недавно добавил в свой арсенал один из лидеров социальных сетей, получила название Messages («Сообщения»). Это - новый раздел, значок для открытия которого и последующего раскрытия истории последних сообщений можно найти в правом нижнем углу экрана.
Как пишет издание MSPowerUser, функция по своему смыслу и назначению похожа на «Чат» в Facebook.
Если щелкнуть на новый раздел Messages («Сообщения»), то на экране появляется всплывающее окно со списком всех последних сообщений, т.е. их история.
Здесь же будут появляться новые сообщения по мере их поступления, на них можно сразу отвечать.
Обновление интерфейса еще не дошло до всех пользователей, в том числе и до России. Поэтому MSPowerUser воспроизводит его вид, полученный от одного из своих подписчиков (HTNovo). Но, похоже, что это - не фейк.