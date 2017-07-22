ASUS анонсировала линейку молодежных ноутбуков с оригинальным дизайном
28 мая 2020, 11:30
ASUS анонсировала линейку ноутбуков, представленную тремя моделями с диагоналями 11,6 дюйма, 14 дюймов и 15,6 дюйма, которые получили наименования E210, E410 и E510 соответственно.
Как отмечают в компании, эта линейка направлена на молодежную аудитории. Это подчеркивается и в дизайне устройств, которые выполнены в компактном форм-факторе, имеют тонкие рамки вокруг экрана и даже цвет, который выбрала ASUS для этих ноутбуков, отлично подчеркивает динамичный образ жизни современной молодежи. На выбор доступны три варианта цветового исполнения: Peacock Blue (синий), Dreamy White (белый) и Rose Gold (розовый). Даже крышка этих ноутбуков получила оригинальный дизайн.
Новые легкие ASUS E201, E410 и E510 рассчитаны на максимальную портативность: 11,6-дюймовый E210 весит всего 1,05 кг, 14-дюймовый E410 - 1,3 кг, а 15,6-дюймовый E510 - 1,35 кг. E410 и E510 оснащены дисплеями NanoEdge, которые предлагают захватывающие визуальные эффекты с соотношением экрана к крышке в 78% и 84% соответственно. Разрешение экрана у младшей модели составляет 1366 x 768 пикселей, а две старшие версии имеют разрешение 1920 x 1080 пикселей.
Конструкция NanoEdge также позволяет большему экрану поместиться в меньшее шасси, что позволяет уменьшить размеры гаджета. Ноутбуки легко помещаются в рюкзак или небольшую сумку.
Под капотом процессор Intel Pentium Silver N5030, Pentium Silver N5000 или Celeron N4020. Здесь все зависит от выбранной комплектации ноутбука. Оперативная память представлена 8 ГБ, а в качестве накопителя используется PCIe SSD емкостью до 512 Гбайт.
Время автономной работы этих моделей составляет 12 часов, что отлично впишется в образ жизни современного студента, которому приходится работать или выполнять другие учебные задачи, находясь в постоянном движении.
E210, E410 и E510 включают MyASUS - коллекцию полезных приложений и инструментов ASUS, которые помогают пользователям получать больше от своего ноутбука. Пользователи могут синхронизировать свой телефон iOS или Android с ноутбуком, настроить параметры для оптимизации производительности или обратиться в службу послепродажного сервиса и поддержки.
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