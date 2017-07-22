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Vivo представила тизер флагмана Vivo X50 Pro

28 мая 2020, 12:00




Выпуск серии Vivo X50 не за горами, а значит вокруг этих смартфонов витает множество слухов и утечек. Сегодня же китайский гигант поделился официальным тизером предстоящего флагмана Vivo X50 Pro. В ролике Vivo уделяет большое внимание ключевой особенности гаджета - его системе камер со стабилизацией изображения.



Кроме того, новая утечка выявила некоторые характеристики базового варианта Vivo X50. Согласно этим данным, Vivo X50 будет иметь изогнутый 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Vivo X50


Камера смартфона представлена основным 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX598, а также 13-мегапиксельным сенсором Samsung S5K3L6. Кроме этого на борту будет 8-мегапиксельный телеобъектив OmniVision и 8-мегапиксельный датчик Hynix Hi-846. Фронтальная камера получит 32-мегапиксельный датчик датчик Samsung GD1.

Vivo X50


Под капотом Vivo X50 будет иметь чипсет Qualcomm Snapdragon 765G и аккумулятор емкостью 4315 мАч. Он также будет оснащен ЦАП (AK4377a), улучшающим качество звука.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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