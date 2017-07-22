Выпуск серии Vivo X50 не за горами, а значит вокруг этих смартфонов витает множество слухов и утечек. Сегодня же китайский гигант поделился официальным тизером предстоящего флагмана Vivo X50 Pro. В ролике Vivo уделяет большое внимание ключевой особенности гаджета - его системе камер со стабилизацией изображения.
Кроме того, новая утечка выявила некоторые характеристики базового варианта Vivo X50. Согласно этим данным, Vivo X50 будет иметь изогнутый 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.
Камера смартфона представлена основным 48-мегапиксельным датчиком Sony IMX598, а также 13-мегапиксельным сенсором Samsung S5K3L6. Кроме этого на борту будет 8-мегапиксельный телеобъектив OmniVision и 8-мегапиксельный датчик Hynix Hi-846. Фронтальная камера получит 32-мегапиксельный датчик датчик Samsung GD1.
Под капотом Vivo X50 будет иметь чипсет Qualcomm Snapdragon 765G и аккумулятор емкостью 4315 мАч. Он также будет оснащен ЦАП (AK4377a), улучшающим качество звука.
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