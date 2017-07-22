Производитель одноплатных компьютеров Raspberry в своем пресс-релизе рассказал о том, как прошел минувший года и каких результатов компания добилась с прошлогодней новинкой Raspberry Pi 4. По подсчетам компании, за год было продано 3 миллиона единиц Raspberry Pi 4.
Было запущено несколько модификаций одноплатного компьютера с 1 ГБ, 2 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти. Также в компании стали задумываться о расширении линейки за счет модели с 8 ГБ оперативной памяти, однако все упиралось в отсутствие на рынке подходящего чипа.
Сегодня же команда Raspberry готова сообщить о том, что благодаря компании Micron, на рынок выходит 8-гигабайтная версия Raspberry Pi 4 по цене всего $75 (5300 руб.).
Вместе с ростом памяти производителю пришлось несколько изменить расположение компонентов на плате. Кроме того, была выпущена 64-битная версия операционной системы Raspberry Pi OS вместе с обновлением рабочего стола. Обе версии операционной системы - 32-битную и 64-битную можно найти на сайте компании.