Samsung планирует сократить производство DRAM-модулей и нарастить взамен производство фотодатчиков
28 мая 2020, 13:51
Samsung запустил инвестиционную программу для активного наращивания производства полупроводниковых фотодатчиков, используемых для установки, например, в камерах смартфонов. За прошедший год компания активно обновляла свой модельный ряд и выпустила несколько новых моделей фотодатчиков с высоким разрешением. Чтобы «не отставать от нарастающего спроса», южнокорейская компания объявила недавно о планах по дальнейшему обновлению своих производственных мощностей.
По имеющимся данным, Samsung занимается подготовкой плана модернизации одного из своих крупных производств - линий по выпуску микросхем для модулей памяти DRAM в Хвасоне, провинция Кёнгидо (Южная Корея). На базе этих производственных мощностей будет развернуто новое бизнес-подразделение, которое будет заниматься выпуском фотодатчиков для камер. Компания планирует сократить выпуск DRAM-продукции на участке Line 13 и переоборудует его под выпуск датчиков камер.
Samsung делает это уже не в первый раз. Например, в 2018 году аналогичная модернизация была осуществлена на участке Line 11, где взаимен модулей DRAM стали выпускаться фотодатчики S4.
Samsung ISOCELL GN1
Отмечается, что модернизация производственного оборудования с переводом их с выпуска DRAM-модулей на выпуск фотодатчиков не представляет серьезных трудностей. Почти 80% выполняемых производственных процессов схожи друг с другом. В частности, процессы химического осаждения из паровой фазы, травление, литография и испытания. Все необходимые для выполнения этих операций производственные линии идентичны и могут применяться как для выпуска DRAM-датчиков, так и фотосенсоров.
По мнению экспертов отрасли, Samsung может начать массовое производство на предприятии, прошедшем фазу переоборудования, уже в этом году. Потребуется только переустановка части оборудования и выполнение программы его тестирования.
Согласно оценкам, Samsung может вложить до 1 триллиона вон (около $800 млн) на реализацию этой программы модернизации.
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