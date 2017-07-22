Huawei Technologies сделала запасы чипов американского производства на два года вперед. Такая предусмотрительность китайского телекоммуникационного гиганта стала ответом на действия США.
Достаточные резервы были организованы в первую очередь для процессоров серверного класса, сделанных Intel и Xilinx. Эти процессоры, по-видимому, являются наиболее важными компонентами, которые Huawei использует для своих базовых станций и развивающегося облачного бизнеса.
Недавние санкции со стороны правительства США нанесли существенный удар по Huawei и фактически остановили все поставки чипов для компании. Однако, компания подготовилась к такому развитию событий заранее. При этом аналитики считают, что у Huawei все равно серьезные проблемы, поскольку опора лишь на накопленные чипы может существенно сказаться на конкурентоспособности компании.
Huawei недавно рассказала, что компания потратила 23,45 миллиарда долларов на то, чтобы обеспечить запас спектра необходимых компонентов. В особенности это касается тех запасных частей, которые компания не может заменить собственными силами. Также известно, что компания увеличила запасы компонентов памяти , таких как NAND и DRAM от Samsung , SK Hynix, Micron и Kioxia. Похоже, что Huawei готовится к битве на истощение против правительства США.