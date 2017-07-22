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Samsung готовится запустить в продажу доступный смартфон со съемной батареей на рынках Европы и Азии

28 мая 2020, 14:48


Как сообщает SAMMobile, среди тестовых образцов недорогих моделей смартфонов Samsung обнаружили еще не объявленный образец под номером модели SM-A013F. Главная отличительная особенность «загадочного» устройства: в нем устанавливается съемный аккумулятор, тогда как подавляющее большинство других смартфонов на рынке оснащается несъемными батареями. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Новость сразу заставила вспомнить, что раньше многие компании, в том числе Samsung, активно практиковали среди своих моделей установку съемных батарей. Однако затем такие модели исчезли - сначала из флагманских смартфонов, а затем из всех остальных.

В настоящее время в портфолио Samsung осталась единственная линейка со съемными батареями - смартфоны серии Galaxy XCover. Но эти телефоны не являются широко доступными и предназначены для очень специфического применения.

Модель Samsung XCover Pro

Модель Samsung XCover Pro


Например, модель Samsung XCover Pro предназначена для работников широкого спектра отраслей, работающих в розничной торговле, на производстве, в здравоохранении и логистике. Она обладает степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP68, способна выдерживать падения с высоты до 1,5 м даже без защитного чехла и сертифицирована по стандарту MIL-STD 810G для использования на большой высоте, при экстремальной влажности воздуха и в других суровых условиях окружающей среды.




Однако устройство, обнаруженное экспертами SAMMobile, относилось именно к линейке Galaxy A для массового рынка.

Проведенное расследование показало, что в разработке Samsung действительно находится устройство под номером SM-A013F. Согласно предварительной информации, эта модель будет доступна в скором будущем с 16/32 Гбайт основной памяти и появится на рынках Европы и Азии. Смартфон будет поставляться в трех различных цветах: черном, синем и красном.

Точная маркировка будущей модели, т.е. под каким названием она появится на рынке, пока неизвестно.

Samsung готовится выпустить на рынке Европы и Азии доступный смартфон со съемной батареей




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