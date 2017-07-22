Samsung готовится запустить в продажу доступный смартфон со съемной батареей на рынках Европы и Азии
28 мая 2020, 14:48
Как сообщает SAMMobile, среди тестовых образцов недорогих моделей смартфонов Samsung обнаружили еще не объявленный образец под номером модели SM-A013F. Главная отличительная особенность «загадочного» устройства: в нем устанавливается съемный аккумулятор, тогда как подавляющее большинство других смартфонов на рынке оснащается несъемными батареями. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.
Новость сразу заставила вспомнить, что раньше многие компании, в том числе Samsung, активно практиковали среди своих моделей установку съемных батарей. Однако затем такие модели исчезли - сначала из флагманских смартфонов, а затем из всех остальных.
В настоящее время в портфолио Samsung осталась единственная линейка со съемными батареями - смартфоны серии Galaxy XCover. Но эти телефоны не являются широко доступными и предназначены для очень специфического применения.
Модель Samsung XCover Pro
Например, модель Samsung XCover Pro предназначена для работников широкого спектра отраслей, работающих в розничной торговле, на производстве, в здравоохранении и логистике. Она обладает степенью защиты от проникновения влаги и пыли IP68, способна выдерживать падения с высоты до 1,5 м даже без защитного чехла и сертифицирована по стандарту MIL-STD 810G для использования на большой высоте, при экстремальной влажности воздуха и в других суровых условиях окружающей среды.
Однако устройство, обнаруженное экспертами SAMMobile, относилось именно к линейке Galaxy A для массового рынка.
Проведенное расследование показало, что в разработке Samsung действительно находится устройство под номером SM-A013F. Согласно предварительной информации, эта модель будет доступна в скором будущем с 16/32 Гбайт основной памяти и появится на рынках Европы и Азии. Смартфон будет поставляться в трех различных цветах: черном, синем и красном.
Точная маркировка будущей модели, т.е. под каким названием она появится на рынке, пока неизвестно.
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