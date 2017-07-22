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Серийный выпуск флагманского чипсета Samsung Exynos 992 начнется в августе

28 мая 2020, 15:37


Samsung недавно завершила подготовку к производству своего предстоящего набора микросхем на 5-нм техпроцессе - Exynos 992. И теперь, сообщения из Южной Кореи говорят о том, что массовое производство нового 5G-чипсета начинается в августе 2020 года, а сама SoC будет включать в себя новейшие ядра ARM Cortex-A78 и графический процессор Mali G78.

Samsung начала массовый выпуск чипсетом Exynos 992


Новые ядра и графический процессор являются более мощными и эффективными, чем ядра Cortex-A77 предыдущего поколения и GPU Mali-G77. ARM утверждает, что ядра нового поколения будут на 20 процентов эффективнее предшественников. То же самое касается и нового графического процессора.




Новый чипсет Exynos 992 получит существенные улучшения. В первую очередь, это перехода на 5-нм техпроцесс, что станет первым таким опытом для Samsung. Для сравнения, нынешний флагманский мобильный процессор Qualcomm, Snapdragon 865, использует кастомную версию ядер ARM Cortex-A77 и Cortex-A55. Таким образом, мы можем ожидать, что Exynos 992 будет конкурировать с Snapdragon 865 Plus, который может быть запущен в конце этого года.

Samsung начала массовый выпуск чипсетом Exynos 992


Samsung Galaxy Note 20 может стать первым телефоном, в котором будет использоваться чипсет Exynos 992. В финансовом отчете южнокорейский технологический гигант подтвердил запуск новых смартфонов, в том числе Galaxy Note 20.



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