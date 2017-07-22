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ELARI выпустила умные часы для детей в стиле "Ну, погоди"

28 мая 2020, 16:06




Кто из выросших в советское время или суровые девяностые не знает персонажей популярного мультфильма "Ну, погоди!", первый выпуск которого появился на экранах 50 лет назад? К этой памятной дате компания ELARI решила разбавить свою линейку детских умных часов KidPhone моделью, стилизованной под любимый миллионами мультфильм.

Часы ELARI KidPhone


Новинка подойдет детям дошкольного и младшего школьного возраста. Дети будут приятно удивлены интерфейсу этой модели, который выполнен в стиле "Ну погоди!". Другие часы ELARI можно добавлять в друзья и обмениваться с их пользователями сообщениями, в том числе и с помощью голосового чата. Обычный рингтон здесь заменен мелодией из мультфильма.

Часы ELARI KidPhone


Часы оснащены ярким сенсорным дисплеем. Благодаря GPS / ГЛОНАСС взрослые могут отслеживать местонахождение ребенка на карте. Если же сигнал спутника будет недоступен, LBS-модуль определит местоположение по окружающим его сотовым вышкам. Кроме того, родители могут настроить разрешенную геозону и получат оповещение, если ребенок покинет ее. Возможность аудиовызова обеспечивает наличие встроенного модуля 2G.

Часы ELARI KidPhone


Часы не требуют ежедневной подзарядки. Мощная батарея емкостью 450 мАч обеспечивает до трех дней работы в режиме ожидания. Ребенок может активировать функцию SOS нажатием верхней кнопки на корпусе часов. Таким образом он моментально оповестит родителей и близких об экстренной ситуации. Они получат информацию о его местонахождении и запись аудиомониторинга, чтобы услышать окружающую обстановку. Все настройки "умных" часов доступны в приложении ELARI SafeFamily.

Часы ELARI KidPhone «Ну, погоди!» представлены в официальном интернет-магазине компании, а также в магазинах партнеров по розничной цене 2990 рублей.



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