Кто из выросших в советское время или суровые девяностые не знает персонажей популярного мультфильма "Ну, погоди!", первый выпуск которого появился на экранах 50 лет назад? К этой памятной дате компания ELARI решила разбавить свою линейку детских умных часов KidPhone моделью, стилизованной под любимый миллионами мультфильм.
Новинка подойдет детям дошкольного и младшего школьного возраста. Дети будут приятно удивлены интерфейсу этой модели, который выполнен в стиле "Ну погоди!". Другие часы ELARI можно добавлять в друзья и обмениваться с их пользователями сообщениями, в том числе и с помощью голосового чата. Обычный рингтон здесь заменен мелодией из мультфильма.
Часы оснащены ярким сенсорным дисплеем. Благодаря GPS / ГЛОНАСС взрослые могут отслеживать местонахождение ребенка на карте. Если же сигнал спутника будет недоступен, LBS-модуль определит местоположение по окружающим его сотовым вышкам. Кроме того, родители могут настроить разрешенную геозону и получат оповещение, если ребенок покинет ее. Возможность аудиовызова обеспечивает наличие встроенного модуля 2G.
Часы не требуют ежедневной подзарядки. Мощная батарея емкостью 450 мАч обеспечивает до трех дней работы в режиме ожидания. Ребенок может активировать функцию SOS нажатием верхней кнопки на корпусе часов. Таким образом он моментально оповестит родителей и близких об экстренной ситуации. Они получат информацию о его местонахождении и запись аудиомониторинга, чтобы услышать окружающую обстановку. Все настройки "умных" часов доступны в приложении ELARI SafeFamily.
Часы ELARI KidPhone «Ну, погоди!» представлены в официальном интернет-магазине компании, а также в магазинах партнеров по розничной цене 2990 рублей.
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