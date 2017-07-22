Владельцы Mac теперь смогут использовать камеры Canon в качестве веб-камер
28 мая 2020, 16:43
Canon недавно представила утилиту, которая позволяет использовать камеры Canon в качестве веб-камер, но к разочарованию пользователей Mac, функция была доступна только на Windows. Теперь компания исправила это упущение с выпуском утилиты EOS Webcam Utility Beta на macOS.
Как и прежде, программа позволяет подключать камеры, такие как Rebel SL3, EOS R и M6 Mark II, к компьютеру Mac через USB-кабель. После установки утилиты фотокамера будет функционировать как веб-камера, что существенно преобразит облик ее пользователя во время видеоконференций.
Это особенно хорошая новость для пользователей Mac, так как веб-камера FaceTime, встроенная в модели MacBook Air/Pro и iMac, ограничена зернистым разрешением 720p. Использование зеркальной или беззеркальной камеры с приличным объективом принесет бесконечно лучшее качество, а также более высокое разрешение изображения.
Хотя есть несколько вещей, которые нужно знать. Приложение не может использовать микрофон камеры, поэтому вам потребуется использовать встроенный микрофон Mac или гарнитуру/внешний микрофон. Это, в свою очередь, означает, что звук будет немного не рассинхронизирован с изображением.
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