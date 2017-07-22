РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)

28 мая 2020, 17:01


Новые модели iPhone 12 будут представлены только в сентябре или в октябре этого года, но в сети уже отметился хорошо известный среди поклонников бренда Apple Twitter-пользователь по имени Fudge, который регулярно балует всех реальными слухами о разработках Apple. Его последние посты, которыми он делился, стали местом для публикации эскизов не будущей, а следующей за ней модели смартфона купертиновцев - iPhone 13. Fudge показал «предполагаемые» эскизы блока камер для модели Apple iPhone 13, которая появится на рынке не раньше середины-конца 2021 года.

блок камер для iPhone 12


Fudge отметил, что в следующем году некоторые модели iPhone 13 могут быть оснащены системой из четырех камер. В комплект войдет также датчик LiDAR. Спецификация будущего оснащения смартфона будет выглядеть следующим образом:

- 64-мегапиксельный широкоугольный объектив без оптического зума (1-кратный оптический зум) и с 6-кратным цифровым зумом;
- 40-мегапиксельный телеобъектив с 3- или 5-кратным оптическим зумом и 15- или 20-кратным цифровым зумом;
- 64-мегапиксельная анаморфная линза (2.1:1);
- 40-мегапиксельный ультраширокоугольный макрообъектив с оптическим обратным зумом .25x min;
- датчик LiDAR 4.0.

Twitter-пользователь Fudge


Отметим, что датчик LIDAR предназначен для измерения дистанции до объектов при работе в помещении или на улице. Известно, что датчик LiDAR от Apple способен работать на дальности до 5 метров. Обычно он применяется для достройки визуального изображения дополнительными программными элементами. Эта технология широко используется в системах дополненной реальности.




Анаморфная линза позволяет осуществлять преднамеренное изменение изображения. Изменения вносятся оптическим путем и предполагают применение различного масштаба для преобразования в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В результате из квадрата получается прямоугольник или ромб, а из круга - эллипс. Зачем она нужна? Анаморфная линза позволяет создавать особые визуальные фотоэффекты. Результат достигается оптическим путем, т.е. все делается естественно, а не через цифровую перенастройку. Для Apple это очень важно.

Кроме того, Twitter-пользователь Fudge опубликовал примерную конфигурацию расположения системы камер, описанной выше:

Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)


Fudge также дал понять, что предоставленную информацию следует воспринимать с достаточной долей скепсиса. Это только эскизы. Что будет в окончательном варианте, еще не решили даже разработчики.

Он обратил внимание, что в Apple принято создавать прототипы задолго до начала практических работ. Поэтому утверждать что-то определенное по модели iPhone 13 сейчас нельзя в принципе.

В то же время, уже сейчас можно отметить, что показанная конфигурация блока камер может относиться, скорее всего, к моделям iPhone 13 Pro.

Fudge напомнил, что в этом году должна появиться модель iPhone 12 Pro, которая будет оснащена тремя объективами, как и предшественники. Но уже там предусмотрен отдельный датчик LiDAR, который впервые появился на моделях iPad Pro 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Vivo представила тизер флагмана Vivo X50 Pro
  • В сети появились характеристики нового Honor Play4 5G
  • Слухи: производство Samsung Galaxy Fold 2 запущено
  • Motorola Razr 2020: середнячок появится осенью, но будет лучше других
  • Redmi представил серию 5G-смартфонов Redmi 10X 5G

    • следующая новость
    Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple

    предыдущая новость
    Владельцы Mac теперь смогут использовать камеры Canon в качестве веб-камер

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 мая, 2020

    ADATA представила два новых SSD в России

    Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»

    Новый накопитель Seagate для геймеров доступен в продаже в России

    Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple

    Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)

    Владельцы Mac теперь смогут использовать камеры Canon в качестве веб-камер

    ELARI выпустила умные часы для детей в стиле "Ну, погоди"

    Серийный выпуск флагманского чипсета Samsung Exynos 992 начнется в августе

    Samsung готовится запустить в продажу доступный смартфон со съемной батареей на рынках Европы и Азии

    Huawei на два года запаслась американскими чипами

    Samsung планирует сократить производство DRAM-модулей и нарастить взамен производство фотодатчиков

    Raspberry Pi 4 получила 8 ГБ оперативной памяти

    Vivo представила тизер флагмана Vivo X50 Pro

    ASUS анонсировала линейку молодежных ноутбуков с оригинальным дизайном

    Twitter улучшил интерфейс, добавив раздел Messages для работы с сообщениями

    Анонс MSI Optix MAG274R: игровой монитор с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс

    Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения

    В сети появились характеристики нового Honor Play4 5G

    Asus раскрыла потенциал производительности на материнских платах Intel B460 и H470

    27 мая, 2020

    Microsoft запатентовала концепцию «умного динамика с круговой оптической калибровкой»

    ССЫЛКИ