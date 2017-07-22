Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)
28 мая 2020, 17:01
Новые модели iPhone 12 будут представлены только в сентябре или в октябре этого года, но в сети уже отметился хорошо известный среди поклонников бренда Apple Twitter-пользователь по имени Fudge, который регулярно балует всех реальными слухами о разработках Apple. Его последние посты, которыми он делился, стали местом для публикации эскизов не будущей, а следующей за ней модели смартфона купертиновцев - iPhone 13. Fudge показал «предполагаемые» эскизы блока камер для модели Apple iPhone 13, которая появится на рынке не раньше середины-конца 2021 года.
Fudge отметил, что в следующем году некоторые модели iPhone 13 могут быть оснащены системой из четырех камер. В комплект войдет также датчик LiDAR. Спецификация будущего оснащения смартфона будет выглядеть следующим образом:
- 64-мегапиксельный широкоугольный объектив без оптического зума (1-кратный оптический зум) и с 6-кратным цифровым зумом;
- 40-мегапиксельный телеобъектив с 3- или 5-кратным оптическим зумом и 15- или 20-кратным цифровым зумом;
- 64-мегапиксельная анаморфная линза (2.1:1);
- 40-мегапиксельный ультраширокоугольный макрообъектив с оптическим обратным зумом .25x min;
- датчик LiDAR 4.0.
Отметим, что датчик LIDAR предназначен для измерения дистанции до объектов при работе в помещении или на улице. Известно, что датчик LiDAR от Apple способен работать на дальности до 5 метров. Обычно он применяется для достройки визуального изображения дополнительными программными элементами. Эта технология широко используется в системах дополненной реальности.
Анаморфная линза позволяет осуществлять преднамеренное изменение изображения. Изменения вносятся оптическим путем и предполагают применение различного масштаба для преобразования в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В результате из квадрата получается прямоугольник или ромб, а из круга - эллипс. Зачем она нужна? Анаморфная линза позволяет создавать особые визуальные фотоэффекты. Результат достигается оптическим путем, т.е. все делается естественно, а не через цифровую перенастройку. Для Apple это очень важно.
Кроме того, Twitter-пользователь Fudge опубликовал примерную конфигурацию расположения системы камер, описанной выше:
Fudge также дал понять, что предоставленную информацию следует воспринимать с достаточной долей скепсиса. Это только эскизы. Что будет в окончательном варианте, еще не решили даже разработчики.
Он обратил внимание, что в Apple принято создавать прототипы задолго до начала практических работ. Поэтому утверждать что-то определенное по модели iPhone 13 сейчас нельзя в принципе.
В то же время, уже сейчас можно отметить, что показанная конфигурация блока камер может относиться, скорее всего, к моделям iPhone 13 Pro.
Fudge напомнил, что в этом году должна появиться модель iPhone 12 Pro, которая будет оснащена тремя объективами, как и предшественники. Но уже там предусмотрен отдельный датчик LiDAR, который впервые появился на моделях iPad Pro 2020 года.
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