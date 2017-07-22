Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple
28 мая 2020, 17:52
Французская компания Netatmo, производитель аксессуаров для умного дома, анонсировала выпуск интеллектуальной наружной видеокамеры с сиреной HomeKit, совместимую с экосистемой продуктов Apple.
Компания Netatmo была основана в 2011 году и хорошо известна на рынке, выпустив ряд продуктов, включая различные модели камер видеонаблюдения, персональные датчики погоды и детектор дыма, подключенный к Интернету.
Новая модель камеры интеллектуального видеонаблюдения представляет собой обновленную версию камеры контроля присутствия Netatmo. Она доработана до уличного варианта размещения и снабжена мощным LED-прожектором большого размера. В устройстве также находится встроенная сирена мощностью 105 дБ. Благодаря такому оснащению, установка такой системы видеонаблюдения дает много оснований для предотвращения вторжения на территорию частной собственности.
Камера поддерживает ночное видение в инфракрасном режиме. Встроенное ПО позволяет активировать прожектор в случае обнаружения признаков движения.
По оценкам Netatmo, при работе камеры выполняется глубокий анализ всего того, что попадет в поле ее зрения. Обработка ведется в режиме реального времени. Уровень интеллектуальности позволяет определять, когда человек приближается к дому, когда машина въезжает на подъездную дорогу, когда собака бродит по саду, и т.д.
В случае возникновения контролируемой ситуации, владелец камеры получает предупреждение. Ему предоставляется «точное уведомление и видео, когда событие разворачивается за пределами дома».
Камера оснащена 4-мегапиксельным видеодатчиком, что позволяет получать видео с разрешением 1920x1080 пикселей. Поле зрения (FoV) составляет 100º - речь идет об угловом пространстве, которое оказывается под контролем датчика при фиксированном положении корпуса. Светодиодный прожектор обеспечивает регулируемую мощность и потребляет 12 Вт электроэнергии. Для работы камеры требуется питания 100 В/240 В (в зависимости от региона поставки). Для передачи данных используется 2,4 ГГц канал Wi-Fi. В рабочий комплект входит также карта памяти Micro SD класса 10 объемом 32 Гбайт.
Ожидаемая цена - $349,99.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ELARI Smart Camera 360°. Круговой обзор, функция ночной съёмки, обнаружение движения и поддержка облачного хранилища - всё это новая умная камера ELARI Smart Camera 360°. Давайте посмотрим, на что способна эта малютка в деле. Подробнее об этом читайте в статье ""Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора".