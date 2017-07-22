РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Новый накопитель Seagate для геймеров доступен в продаже в России

28 мая 2020, 19:16




Seagate представила новый твердотельный накопитель FireCuda 120 с интерфейсом SATA, предназначенный специально для геймеров. Этот быстрый, надежный и емкий накопитель повысит производительность игрового компьютера, а также обеспечит сохранность всех данных.

Новый накопитель Seagate для геймеров


FireCuda 120 имеет интерфейс SATA 6 Гбит/с, а скорость последовательного чтения/записи данных на этом накопителе составляет до 560 и 540 МБ/c. Накопитель представлен в емкостях до 4 ТБ - рекордный показатель для геймерских твердотельных накопителей Seagate.

Новый накопитель Seagate для геймеров


FireCuda 120 отличается высочайшей надежностью и выдерживает длительные интенсивные нагрузки. Его среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов, а ресурс записи (TBW) - до 5600 ТБ. Компания предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию на накопитель.

Новый накопитель Seagate для геймеров


Твердотельные накопители Seagate FireCuda 120 уже поступили в продажу в следующих емкостях: 500 ГБ (8659 рублей), 1 ТБ (14969 рублей), 2 ТБ (29619 рублей), 4 ТБ (57309 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Seagate представила стилизованный под The Last of Us Part II игровой накопитель
  • Новый Samsung T7 SSD показал двукратный рост производительности по сравнению с предшественником
  • ADATA выпустила линейку PCIe SSD-накопителей Falcon Gen 3 типоразмера M.2
  • HP работает над SSD с с поддержкой протокола NVMe 1.3 и интерфейса PCIe 3.0 (4x)
  • Intel уже в этом году планирует выпустить 144-слойную флеш-память 3D-NAND

    • следующая новость
    Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»

    предыдущая новость
    Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 мая, 2020

    ADATA представила два новых SSD в России

    Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»

    Новый накопитель Seagate для геймеров доступен в продаже в России

    Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple

    Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)

    Владельцы Mac теперь смогут использовать камеры Canon в качестве веб-камер

    ELARI выпустила умные часы для детей в стиле "Ну, погоди"

    Серийный выпуск флагманского чипсета Samsung Exynos 992 начнется в августе

    Samsung готовится запустить в продажу доступный смартфон со съемной батареей на рынках Европы и Азии

    Huawei на два года запаслась американскими чипами

    Samsung планирует сократить производство DRAM-модулей и нарастить взамен производство фотодатчиков

    Raspberry Pi 4 получила 8 ГБ оперативной памяти

    Vivo представила тизер флагмана Vivo X50 Pro

    ASUS анонсировала линейку молодежных ноутбуков с оригинальным дизайном

    Twitter улучшил интерфейс, добавив раздел Messages для работы с сообщениями

    Анонс MSI Optix MAG274R: игровой монитор с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс

    Razer выпустил профессиональный коврик для мыши Gigantus V2 нового поколения

    В сети появились характеристики нового Honor Play4 5G

    Asus раскрыла потенциал производительности на материнских платах Intel B460 и H470

    27 мая, 2020

    Microsoft запатентовала концепцию «умного динамика с круговой оптической калибровкой»

    ССЫЛКИ