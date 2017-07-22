Seagate представила новый твердотельный накопитель FireCuda 120 с интерфейсом SATA, предназначенный специально для геймеров. Этот быстрый, надежный и емкий накопитель повысит производительность игрового компьютера, а также обеспечит сохранность всех данных.
FireCuda 120 имеет интерфейс SATA 6 Гбит/с, а скорость последовательного чтения/записи данных на этом накопителе составляет до 560 и 540 МБ/c. Накопитель представлен в емкостях до 4 ТБ - рекордный показатель для геймерских твердотельных накопителей Seagate.
FireCuda 120 отличается высочайшей надежностью и выдерживает длительные интенсивные нагрузки. Его среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов, а ресурс записи (TBW) - до 5600 ТБ. Компания предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию на накопитель.
Твердотельные накопители Seagate FireCuda 120 уже поступили в продажу в следующих емкостях: 500 ГБ (8659 рублей), 1 ТБ (14969 рублей), 2 ТБ (29619 рублей), 4 ТБ (57309 рублей).
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