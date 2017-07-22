Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»
28 мая 2020, 19:35
Джейсон Рональд, главный разработчик Microsoft, заявил, что он не может пока назвать точную дату выпуска новой модели игровой консоли Xbox Series X. В то же время он уже сегодня может сказать, что это произойдет во время «великих каникул 2020» (Holiday 2020). Уже на старте, отметил он, игровой арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр», благодаря технологии обратной совместимости.
Новая консоль обеспечит совместимость со всеми старыми поколениями Xbox. В список поддержки попадут не только Xbox One, но также Xbox 360 и даже самый первый Xbox. Совместимость обеспечивается за счет специального программного слоя, который поможет транслировать игры для прежних версий приставки в новые коды, позволяя играть в старые игры на новейшем оборудовании.
В некоторых случаях Xbox Series X сможет добавить к прежним играм даже HDR, позволяющий расширить динамический диапазон яркости для растровых изображений. Приставка сможет также повысить частоту кадров до 120 FPS в некоторых старых играх.
В то же время ожидается ряд новых эксклюзивных пополнений для Xbox Series X уже на старте. Это - игры, разработанные в Microsoft Studios.
Ранее сообщалось, что все 15 студий игровых разработчиков, которые входят в состав Microsoft Studios, заняты сейчас разработкой новых эксклюзивов. Названия эксклюзивных игровых разработок от внутренних студий пока держатся в секрете. Но ожидается, что Microsoft покажет их в июле.
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