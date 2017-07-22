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ADATA представила два новых SSD в России

28 мая 2020, 20:16


ADATA представила два новых SSD ADATA FALCON и SWORDFISH. Обе модели работают на памяти 3D NAND и поддерживают интерфейс PCIe Gen3x4.

ADATA представила два новых SSD в России


SSD ADATA FALCON поддерживает интерфейс PCIe Gen3x4 и оборудован 3D NAND памятью. Скорости чтения/записи FALCON достигают 3100/1500 МБ/сек. Память 3D NAND делает диск более производительным и надёжным. SSD FALCON выпускается в ёмкостях от 256ГБ до 2ТБ. Он также поддерживает технологии коррекции ошибок и защиты данных. Более того, FALCON поддерживает SLC кэширование и скорость случайного чтения/записи 180/180K IOPS. SSD поставляется со стильным алюминиевым радиатором для рассеивания тепла.



Как и FALCON, SWORDFISH также работает на 3D NAND памяти по интерфейсу PCIe Gen3x4. Скорости чтения/записи SWORDFISH достигают 1800/1200 МБ/сек. Диск также поддерживает SLC кэширование и обладает скоростью случайного чтения/записи 180/180K IOPS. SSD SWORDFISH выпускается в ёмкостях от 256ГБ до 2ТБ и также комплектуется алюминиевым радиатором.

С технологией коррекции ошибок LDPC (Low-Density Parity-Check) SSD FALCON и SWORDFISH могут обнаруживать и исправлять ошибки, сохраняя тем самым данные и увеличивая срок службы.

Каждый SSD FALCON и SWORDFISH даёт возможность бесплатно установить фирменные приложения от ADATA, такие как ADATA SSD Toolbox и Migration Utility. SSD Toolbox позволяет отслеживать показатели работы SSD, степень его износа. Migration Utility поможет перенести данные со старого диска на новый SSD.
ADATA FALCON и SWORDFISH защищены 5-летней гарантией.



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