РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Honor представил серию флагманов Honor 30 для российского рынка

28 мая 2020, 21:19


Honor представил серию флагманских смартфонов Honor 30, в которую вошли три модели - Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S. Новинки получили прогрессивный дизайн, яркие экраны, поддержку сетей 5G, усовершенствованные блоки камер и другие актуальные технологии и функции. Вместе с мировым анонсом серия была представлена и в России, а значит эти смартфоны адаптированы именно под российского покупателя. Это касается наличия популярных российских сервисов на борту и некоторых системных решений.

Honor представил серию флагманов Honor 30


Начать стоит со старшей модели - Honor 30 Pro+. Он оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Мультимедийные возможности смартфона дополняет стереосистема со сдвоенными динамиками и поддержка аудиоэффектов Histen 6.1. В экран также встроен сканер отпечатков пальцев.

Под капотом чипсет Kirin 990 с поддержкой 5G, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. За отвод тепла в Honor 30 Pro+ отвечает жидкостная система охлаждения, обеспечивающая стабильную работу при выполнении ресурсоёмких задач.



На борту тройная камера с основным сенсором IMX700 с диагональю 1/1,28 дюйма и разрешением 50 мегапикселей, 8-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, а также ультраширокоугольный объектив на 16 мегапикселей. Камера поддерживает съемку видео в формате Ultra-HD 4K/60 fps. Фронтальная камера представлена двумя датчиками на 32 и 8 мегапикселей соответственно.

Смартфон оснащён аккумулятором с номинальной ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку HONOR SuperCharge мощностью 40 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.

Honor 30 - это первый смартфон бренда на базе чипсета Kirin 985 5G. Под капотом также 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Модель оснащена 6,53-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками и интегрированной фронтальной камерой. Дисплей имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления экрана 90 Гц.

Honor представил серию флагманов Honor 30


Эта модель оснащена квадро-камерой с основным 40-мегапиксельным сенсором, телеобъективом на 8 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым зумом, а также ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком макросъемки. Фронтальная камера представлена 32-мегапиксельным сенсором.

Смартфон оснащен батареей ёмкостью 4000 мАч и алгоритмами интеллектуального энергосбережения. Honor 30 также поддерживает технологию быстрой зарядки 40 Вт.

Ну и последняя представленная сегодня модель - это Honor 30S. Он оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц.

Под капотом смартфона чипсет Kirin 820 5G, архитектура которого подразумевает одно большое ядро (на базе Cortex-A76), три средних ядра (на базе Cortex-A76), четыре малых ядра (на базе Cortex-A55) и поддерживает максимальную частоту 2,36 ГГц. Процессор получил усовершенствованный графический модуль на архитектуре Mali-G57 MC6. На борту 8 ГБ оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти.

Honor 30S оснащён квадро-камерой с 64-мегапиксельным основным сенсором, ультраширокоугольным датчиком на 8 мегапикселей, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки на 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешением 16 мегапикселей. На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.

Honor представил серию флагманов Honor 30


Флагманские смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro+ будут доступны для предзаказа с 29 мая в интернет-магазине Бренда и в других каналах партнеров бренда: Honor 30 в версии 8 ГБ + 128 ГБ по цене 34 990 рублей, Honor 30 в Premium-версии 8 ГБ + 256 ГБ по цене 39 990 рублей, Honor 30 Pro+ в версии 8 ГБ + 256 ГБ по цене 54 990 рублей. В продаже Honor 30 и Honor 30 Pro+ появятся 5 июня.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)
  • Vivo представила тизер флагмана Vivo X50 Pro
  • В сети появились характеристики нового Honor Play4 5G
  • Слухи: производство Samsung Galaxy Fold 2 запущено
  • Motorola Razr 2020: середнячок появится осенью, но будет лучше других

    • следующая новость
    Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code

    предыдущая новость
    ADATA представила два новых SSD в России

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 мая, 2020

    Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 5G

    Утечка помогла дополнить новыми элементами дорожную карту развития линейки процессоров AMD на 2021 год

    Инновационная система освещения Philips Hue скоро появится в России

    Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code

    Honor представил серию флагманов Honor 30 для российского рынка

    ADATA представила два новых SSD в России

    Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»

    Новый накопитель Seagate для геймеров доступен в продаже в России

    Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple

    Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)

    Владельцы Mac теперь смогут использовать камеры Canon в качестве веб-камер

    ELARI выпустила умные часы для детей в стиле "Ну, погоди"

    Серийный выпуск флагманского чипсета Samsung Exynos 992 начнется в августе

    Samsung готовится запустить в продажу доступный смартфон со съемной батареей на рынках Европы и Азии

    Huawei на два года запаслась американскими чипами

    Samsung планирует сократить производство DRAM-модулей и нарастить взамен производство фотодатчиков

    Raspberry Pi 4 получила 8 ГБ оперативной памяти

    Vivo представила тизер флагмана Vivo X50 Pro

    ASUS анонсировала линейку молодежных ноутбуков с оригинальным дизайном

    Twitter улучшил интерфейс, добавив раздел Messages для работы с сообщениями

    ССЫЛКИ