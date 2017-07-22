Honor представил серию флагманов Honor 30 для российского рынка
28 мая 2020, 21:19
Honor представил серию флагманских смартфонов Honor 30, в которую вошли три модели - Honor 30 Pro+, Honor 30 и Honor 30S. Новинки получили прогрессивный дизайн, яркие экраны, поддержку сетей 5G, усовершенствованные блоки камер и другие актуальные технологии и функции. Вместе с мировым анонсом серия была представлена и в России, а значит эти смартфоны адаптированы именно под российского покупателя. Это касается наличия популярных российских сервисов на борту и некоторых системных решений.
Начать стоит со старшей модели - Honor 30 Pro+. Он оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Мультимедийные возможности смартфона дополняет стереосистема со сдвоенными динамиками и поддержка аудиоэффектов Histen 6.1. В экран также встроен сканер отпечатков пальцев.
Под капотом чипсет Kirin 990 с поддержкой 5G, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. За отвод тепла в Honor 30 Pro+ отвечает жидкостная система охлаждения, обеспечивающая стабильную работу при выполнении ресурсоёмких задач.
На борту тройная камера с основным сенсором IMX700 с диагональю 1/1,28 дюйма и разрешением 50 мегапикселей, 8-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим и 50-кратным цифровым зумом, а также ультраширокоугольный объектив на 16 мегапикселей. Камера поддерживает съемку видео в формате Ultra-HD 4K/60 fps. Фронтальная камера представлена двумя датчиками на 32 и 8 мегапикселей соответственно.
Смартфон оснащён аккумулятором с номинальной ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку HONOR SuperCharge мощностью 40 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 27 Вт.
Honor 30 - это первый смартфон бренда на базе чипсета Kirin 985 5G. Под капотом также 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.
Модель оснащена 6,53-дюймовым AMOLED-дисплеем с тонкими рамками и интегрированной фронтальной камерой. Дисплей имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления экрана 90 Гц.
Эта модель оснащена квадро-камерой с основным 40-мегапиксельным сенсором, телеобъективом на 8 мегапикселей с 5-кратным оптическим зумом и 50-кратным цифровым зумом, а также ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком макросъемки. Фронтальная камера представлена 32-мегапиксельным сенсором.
Смартфон оснащен батареей ёмкостью 4000 мАч и алгоритмами интеллектуального энергосбережения. Honor 30 также поддерживает технологию быстрой зарядки 40 Вт.
Ну и последняя представленная сегодня модель - это Honor 30S. Он оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 90 Гц.
Под капотом смартфона чипсет Kirin 820 5G, архитектура которого подразумевает одно большое ядро (на базе Cortex-A76), три средних ядра (на базе Cortex-A76), четыре малых ядра (на базе Cortex-A55) и поддерживает максимальную частоту 2,36 ГГц. Процессор получил усовершенствованный графический модуль на архитектуре Mali-G57 MC6. На борту 8 ГБ оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти.
Honor 30S оснащён квадро-камерой с 64-мегапиксельным основным сенсором, ультраширокоугольным датчиком на 8 мегапикселей, а также датчиком глубины и датчиком макросъемки на 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешением 16 мегапикселей. На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.
Флагманские смартфоны Honor 30 и Honor 30 Pro+ будут доступны для предзаказа с 29 мая в интернет-магазине Бренда и в других каналах партнеров бренда: Honor 30 в версии 8 ГБ + 128 ГБ по цене 34 990 рублей, Honor 30 в Premium-версии 8 ГБ + 256 ГБ по цене 39 990 рублей, Honor 30 Pro+ в версии 8 ГБ + 256 ГБ по цене 54 990 рублей. В продаже Honor 30 и Honor 30 Pro+ появятся 5 июня.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".