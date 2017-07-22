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Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code

28 мая 2020, 21:45


Google добавил в популярное приложение Google Maps новую функцию адресации, которой нет пока ни у одного из конкурентов. Она получила название Plus Code. Ее удобство уже оценили эксперты, используя эпитеты «потрясающе» и «полезно».

Речь идет о новой возможности адресации, когда чтобы указать на определенное уникальное место на карте, достаточно ввести достаточно простое и короткое буквенное обозначение Plus Code. С его помощью будет зашифрованы точные координаты широты и долготы того места на карте, на которое необходимо поставить указатель. После этого, передав этот «адрес» Plus Code другому лицу, можно быть уверенным, что он найдет его на карте правильно.

Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code





Пользователи Google Maps смогут задать уникальный идентификатор Plus Code для любого места на Земле. Они могут использовать эти цифровые адреса для различных целей. Формируются новые адреса на Google Maps через такие параметры, как долгота и широта. Но запоминать/записывать на этот раз придется не путающиеся последовательности цифр, трудные для восприятия и запоминания, а короткое буквенное обозначение. В качестве примера Google приводит такой уникальный адрес: FWM8+V9, Ibadan, Nigeria.

Как работает эта функция на Android можно посмотреть на анимации выше, официально предоставленной Google. А примеры возможно применения доступны на анимации внизу.

Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code




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