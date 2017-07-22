РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Инновационная система освещения Philips Hue скоро появится в России

28 мая 2020, 22:12


Компания Signify объявила о скором запуске в России инновационных управляемых решений для умного дома из серии Philips Hue. Philips Hue - это целая экосистема продуктов, позволяющих создавать уникальную атмосферу в любой части дома, от порога до ванной комнаты или гостиной.

система освещения Philips Hue


C июня 2020 года российским покупателям станет доступен целый ряд световых решений, призванных сделать дом умным, функциональным, еще более уютным и безопасным: набор светодиодных ламп Philips Hue Color Ambiance Starter kit, светодиодная лента Philips Hue light strip, а также умные светильники Philips Hue Play и Philips Hue Go. Осенью в продаже появятся набор Philips Hue White Starter kit и светильники Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris.

система освещения Philips Hue


Лампы Philips Color Ambiance способны воспроизводить полный спектр цветов, озаряя комнату миллионами оттенков, а лампы White имеют теплый белый свет и функцию диммирования (снижения интенсивности света). Оба набора светильников и светодиодных лент Philips Hue можно интегрировать в единую систему освещения, которую и легко масштабировать, благодаря блоку управления, который позволяет подключать до 50 ламп и аксессуаров.



Освещение регулируется с помощью приложений на смартфоне, специального блока управления или голосового помощника - Siri или "Алиса". Система Philips Hue может быть настроена таким образом, чтобы по вечерам в разное время включался свет, имитируя присутствие людей в доме. Кроме того, с помощью Philips Motion Sensor - отдельного датчика движения - можно настроить лампы наружного и внутреннего освещения таким образом, чтобы они зажигались при регистрации активности и предупреждали о непрошенных гостях.

система освещения Philips Hue


Кроме этого систему освещения можно адаптировать под расписание жизни детей и подстроить ее под их биоритмы. Здесь есть и режимы света, имитирующие ночник, свет для обучения или чтения, а также яркий режим, которым можно применять в качестве будильника.

система освещения Philips Hue


В России световые решения Philips Hue станут доступны на полках магазинов и для покупки онлайн с июня этого года. В продажу поступит набор Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27, включающий 3 лампы для цветного освещения. Также отдельно можно будет купить светодиодную ленту Philips Hue light strip и светильники Philips Hue Play и Philips Hue Go. Во второй половине 2020 года Signify продолжит расширять ассортимент продуктов Philips Hue на российском рынке: в продажу поступят светильники Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris, а также набор Philips Hue White Starter kit для классического освещения.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лазерного МФУ Xerox B1022. Многофункциональное лазерное монохромное устройство Xerox B1022 обеспечит качественное копирование, сканирование и печать документов формата до А3 с достаточно интенсивной месячной нагрузкой для малого и среднего бизнеса. При сравнительно невысокой цене аппарата офис получает все возможности современного документооборота, включая мобильную печать, плюс, при необходимости, дополнительные функции за счёт опционального апгрейда. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор лазерного МФУ Xerox B1022: документы до А3 с минимумом расходов".

Читайте также:

  • ELARI выпустила умные часы для детей в стиле "Ну, погоди"
  • XRSPACE создала первую социальную сеть виртуальной реальности
  • Realme представила свои первые умные часы
  • Bolt научил е-скутеры перемещаться по городу самостоятельно
  • VR-гарнитура HP Reverb, разработанная совместно с Valve и Microsoft, появится на этой недели

    • следующая новость
    Утечка помогла дополнить новыми элементами дорожную карту развития линейки процессоров AMD на 2021 год

    предыдущая новость
    Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro Лучший монитор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    28 мая, 2020

    Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 5G

    Утечка помогла дополнить новыми элементами дорожную карту развития линейки процессоров AMD на 2021 год

    Инновационная система освещения Philips Hue скоро появится в России

    Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code

    Honor представил серию флагманов Honor 30 для российского рынка

    ADATA представила два новых SSD в России

    Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»

    Новый накопитель Seagate для геймеров доступен в продаже в России

    Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple

    Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)

    Владельцы Mac теперь смогут использовать камеры Canon в качестве веб-камер

    ELARI выпустила умные часы для детей в стиле "Ну, погоди"

    Серийный выпуск флагманского чипсета Samsung Exynos 992 начнется в августе

    Samsung готовится запустить в продажу доступный смартфон со съемной батареей на рынках Европы и Азии

    Huawei на два года запаслась американскими чипами

    Samsung планирует сократить производство DRAM-модулей и нарастить взамен производство фотодатчиков

    Raspberry Pi 4 получила 8 ГБ оперативной памяти

    Vivo представила тизер флагмана Vivo X50 Pro

    ASUS анонсировала линейку молодежных ноутбуков с оригинальным дизайном

    Twitter улучшил интерфейс, добавив раздел Messages для работы с сообщениями

    ССЫЛКИ