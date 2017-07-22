Инновационная система освещения Philips Hue скоро появится в России
28 мая 2020, 22:12
Компания Signify объявила о скором запуске в России инновационных управляемых решений для умного дома из серии Philips Hue. Philips Hue - это целая экосистема продуктов, позволяющих создавать уникальную атмосферу в любой части дома, от порога до ванной комнаты или гостиной.
C июня 2020 года российским покупателям станет доступен целый ряд световых решений, призванных сделать дом умным, функциональным, еще более уютным и безопасным: набор светодиодных ламп Philips Hue Color Ambiance Starter kit, светодиодная лента Philips Hue light strip, а также умные светильники Philips Hue Play и Philips Hue Go. Осенью в продаже появятся набор Philips Hue White Starter kit и светильники Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris.
Лампы Philips Color Ambiance способны воспроизводить полный спектр цветов, озаряя комнату миллионами оттенков, а лампы White имеют теплый белый свет и функцию диммирования (снижения интенсивности света). Оба набора светильников и светодиодных лент Philips Hue можно интегрировать в единую систему освещения, которую и легко масштабировать, благодаря блоку управления, который позволяет подключать до 50 ламп и аксессуаров.
Освещение регулируется с помощью приложений на смартфоне, специального блока управления или голосового помощника - Siri или "Алиса". Система Philips Hue может быть настроена таким образом, чтобы по вечерам в разное время включался свет, имитируя присутствие людей в доме. Кроме того, с помощью Philips Motion Sensor - отдельного датчика движения - можно настроить лампы наружного и внутреннего освещения таким образом, чтобы они зажигались при регистрации активности и предупреждали о непрошенных гостях.
Кроме этого систему освещения можно адаптировать под расписание жизни детей и подстроить ее под их биоритмы. Здесь есть и режимы света, имитирующие ночник, свет для обучения или чтения, а также яркий режим, которым можно применять в качестве будильника.
В России световые решения Philips Hue станут доступны на полках магазинов и для покупки онлайн с июня этого года. В продажу поступит набор Philips Hue Color Ambiance Starter kit E27, включающий 3 лампы для цветного освещения. Также отдельно можно будет купить светодиодную ленту Philips Hue light strip и светильники Philips Hue Play и Philips Hue Go. Во второй половине 2020 года Signify продолжит расширять ассортимент продуктов Philips Hue на российском рынке: в продажу поступят светильники Philips Hue Bloom и Philips Hue Iris, а также набор Philips Hue White Starter kit для классического освещения.
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