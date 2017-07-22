Утечка помогла дополнить новыми элементами дорожную карту развития линейки процессоров AMD на 2021 год
28 мая 2020, 22:39
Твиттер-пользователь @MebiuW опубликовал сегодня сообщение, в котором находилась картинка, скопированная, похоже, из какой-то внутренней дорожной карты AMD. Позднее твит был удален, но те, кто увидели его, успели сохранить копию. В результате сохраненный снимок попал в сеть.
На нем указано название "Warhol", а также три значка - Zen3, 7 nm и PCIe4. Рядом справа виден соседний блок, где просматриваются две буквы. По ним легко угадывается обозначение Raphael.
Источник: @MebiuW
AMD Raphael в настоящее время связана с архитектурой процесcоров AMD Zen4. Слово «Nav» появляется для обозначения Navi. Пока нет уверенности, что это означает: 1) то, что у AMD Raphael будет встроенный iGPU, или 2) то, что между GPU и CPU на базе Navi существует какая-то взаимосвязь. Если речь действительно идет об iGPU, то это может стать очень серьезной заявкой для изменений в концепции развития основных процессоров AMD для настольных ПК, у которых до сих пор не было встроенной графики.
Если продолжать изучать опубликованный снимок, то "Warhol" рассматривается как предшественник AMD Raphael. На диаграмме явно не упоминается графика. Это лишний раз подтверждает, что речь идет о чисто вычислительной линейке процессоров AMD Ryzen.
Поскольку блок находится между двумя архитектурами, следовательно, он также может относиться к обновлению (например, Matisse Refresh).
Понятно, что вопросов больше, чем ответов, но, по крайней мере, теперь можно с достаточной уверенностью говорить, что архитектура Zen3 Desktop носит внутри AMD кодовое обозначение "Warhol".
На основании этих рассуждений можно дополнить новыми элементами дорожную карту развития линейки процессоров AMD (непроверенные данные).
Новые элементы дорожной карты развития линейки процессоров AMD (непроверенные данные)