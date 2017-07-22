Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 5G
28 мая 2020, 23:35
Компания Huawei официально выпустила флагманский планшет Huawei MatePad Pro 5G, впервые показанный еще в ноябре 2019 года. По оценкам, это - один из наиболее совершенных и технически оснащенных планшетов на рынке на сегодняшний день.
Huawei MatePad Pro 5G поставляется с большим 10,8-дюймовым дисплеем, имеющим разрешение 2K. Дисплей отличается очень узкими рамками; отношения экрана к общей площади дисплея составляет 90%. Максимальная яркость экрана - 540 нит.
Многие отмечают изящный вид планшета с кожаным верхом крышки. Он очень тонкий, его толщина составляет всего 7,99 м, вес минимальный - 492 грамм.
Как и ожидалось ранее, Huawei MatePad Pro 5G оснащен самым мощным собственным процессором Kirin 990 5G. Процессор выстроен на архитектуре Cortex A76 с комбинацией ядер 2+2+4. Максимальная частота у основного вычислительного ядра - 2,86 ГГц; частота ядер среднего размера - 2,36 ГГц; «тихие» ядра работают на частоте 1,95 ГГц. Для поддержки графики используется встроенный графический процессор Mali-G76 MP16.
Планшет оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 13-мегапиксельной тыльной камерой. Имеются четырехканальные колонки, настройка Harman Kardon, микрофон с пятью выходами, что позволяет эффективно захватывать звук на расстоянии до пяти метров.
Поддержка 5G позволяет легко превращать MatePad Pro 5G в «облачный компьютер», а низкие задержки и хорошая производительность делают его полноценным настольным компьютером, позволяя запускать все виды офисного и повседневного ПО. Кроме того, поддерживаются сотни облачных игр в эксклюзивном VIP-канале.
Интересное дополнение к традиционному набору - наличие чувствительного к нажатию стилуса M Pencil, способного различать 4096 градаций нажима. M Pencil поддерживает быструю беспроводную зарядку. Аналогичным образом подзаряжается и магнитная клавиатура. Ее клавиши имеют ход 1,3 мм.
Эргономичный дизайн и удобство набора текста - очевидно, что такой инструмент сможет заинтересовать не только простых пользователей, но и даже художников, считают в Huawei.
Емкость батареи 7250 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 40 Вт и быстрой беспроводной зарядки 27 Вт.
Huawei MatePad Pro 5G будет доступен в двух цветах: зеленый и оранжевый. Цены варьируются от $740 за версию 8 Гбайт + 256 Гбайт до $950 за 8 Гбайт + 512 Гбайт.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".