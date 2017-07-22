РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Служба Microsoft Azure Speech научилась оценивать акцент говорящего

29 мая 2020, 08:39


Теперь служба Microsoft Azure Speech будет предоставлять разработчикам возможности не только преобразования речи в текст, но и оценки говорящего на акцент и качество произношения. Об этом сообщает издание MSPowerUser после изучения возможностей облачного сервиса. Анонс новых возможностей, появившихся, в том числе, в составе речевого сервиса Azure Speech, был сделан Microsoft на прошлой неделе в ходе онлайн-мероприятия Build 2020.

Новая функция оценки произношения в речевом сервисе может оценивать речевое произношение и предлагать докладчикам обратную связь по точности и беглости разговорного произношения. Microsoft рассматривает эту функцию, в том числе, как сервис для обратной связи и повышения зрелищности и точности при использовании презентационной функции PowerPoint Presenter Coach.

Служба распознавания речи в текст Azure Speech научилась оценивать акцент говорящего


Получая оценку произношения, извлекать пользу смогут также изучающие иностранный язык. Они смогут практиковаться на произношение, получать мгновенную обратную связь и улучшать свое произношение, чтобы научиться говорить с уверенностью и без акцента.




На данный момент функция оценки произношения поддерживает только американский английский.

Вторая новая возможность Microsoft Azure Speech, объявленная Microsoft в ходе Build 2020, касалась расширения поддержки функции распознавания говорящих. Теперь сервис Microsoft Azure Speech обеспечивает поддержку для восьми языков.

Новая функция распознавания говорящего станет доступна с 1 июня 2020 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code
  • Twitter улучшил интерфейс, добавив раздел Messages для работы с сообщениями
  • Catchup: Facebook готовит к запуску приложение «А, поговорить?!»
  • Google учится совершать покупки через Assistant с верификацией говорящего
  • Германия, Швейцария, Латвия и Эстония согласились внедрить у себя Apple/Google API для борьбы с пандемией

    • следующая новость
    OPPO переманивает сотрудников MediaTek и Qualcomm для разработки собственного чипсета

    предыдущая новость
    Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 5G

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора
    Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 мая, 2020

    «Remote Cheerer» от Yamaha сделало участие фанатов на «пустых» стадионах реальностью

    OPPO переманивает сотрудников MediaTek и Qualcomm для разработки собственного чипсета

    Служба Microsoft Azure Speech научилась оценивать акцент говорящего

    28 мая, 2020

    Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 5G

    Утечка помогла дополнить новыми элементами дорожную карту развития линейки процессоров AMD на 2021 год

    Инновационная система освещения Philips Hue скоро появится в России

    Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code

    Honor представил серию флагманов Honor 30 для российского рынка

    ADATA представила два новых SSD в России

    Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»

    Новый твердотельный накопитель Seagate для геймеров доступен в продаже в России

    Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple

    Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)

    Владельцы Mac теперь смогут использовать камеры Canon в качестве веб-камер

    ELARI выпустила умные часы для детей в стиле "Ну, погоди"

    Серийный выпуск флагманского чипсета Samsung Exynos 992 начнется в августе

    Samsung готовится запустить в продажу доступный смартфон со съемной батареей на рынках Европы и Азии

    Huawei на два года запаслась американскими чипами

    Samsung планирует сократить производство DRAM-модулей и нарастить взамен производство фотодатчиков

    Raspberry Pi 4 получила 8 ГБ оперативной памяти

    ССЫЛКИ