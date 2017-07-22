Служба Microsoft Azure Speech научилась оценивать акцент говорящего
29 мая 2020, 08:39
Теперь служба Microsoft Azure Speech будет предоставлять разработчикам возможности не только преобразования речи в текст, но и оценки говорящего на акцент и качество произношения. Об этом сообщает издание MSPowerUser после изучения возможностей облачного сервиса. Анонс новых возможностей, появившихся, в том числе, в составе речевого сервиса Azure Speech, был сделан Microsoft на прошлой неделе в ходе онлайн-мероприятия Build 2020.
Новая функция оценки произношения в речевом сервисе может оценивать речевое произношение и предлагать докладчикам обратную связь по точности и беглости разговорного произношения. Microsoft рассматривает эту функцию, в том числе, как сервис для обратной связи и повышения зрелищности и точности при использовании презентационной функции PowerPoint Presenter Coach.
Получая оценку произношения, извлекать пользу смогут также изучающие иностранный язык. Они смогут практиковаться на произношение, получать мгновенную обратную связь и улучшать свое произношение, чтобы научиться говорить с уверенностью и без акцента.
На данный момент функция оценки произношения поддерживает только американский английский.
Вторая новая возможность Microsoft Azure Speech, объявленная Microsoft в ходе Build 2020, касалась расширения поддержки функции распознавания говорящих. Теперь сервис Microsoft Azure Speech обеспечивает поддержку для восьми языков.
Новая функция распознавания говорящего станет доступна с 1 июня 2020 года.