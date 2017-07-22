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OPPO переманивает сотрудников MediaTek и Qualcomm для разработки собственного чипсета

29 мая 2020, 10:20


OPPO, по слухам, вынашивает планы по созданию собственного мобильного чипсета еще с 2019 года, что было подтверждено компанией в январе 2020 года. Теперь компания ведет активный набор высококлассных специалистов для этого проекта, и судя по всему, не брезгует заниматься "кадровым мародерством".

OPPO переманивает сотрудников MediaTek и Qualcomm для разработки собственного чипсета


Так, стало известно, что OPPO пытается переманить к себе специалистов из MediaTek и UNISOC. Например, недавно в стан OPPO перешел бывший операционный директор MediaTek Джеффри Джу. В планах OPPO найм и другого топ-менеджера из команды MediaTek по разработке чипов 5G. Помимо прочего, производитель смартфонов уже ведет активную работу с кадрами Qualcomm и Huawei HiSilicon.




Усилия OPPO по началу производства чипов не связаны с затруднительным положением Huawei, хотя компания считает, что возможности проектирования чипов дадут ей больше контроля над своей цепочкой поставок.

Однако путь к разработке работоспособного чипсета может занять около года. Кроме того, успех такого чипсета относительно продукции Qualcomm и Mediatek выглядит бесперспективно. Стоит отметить, что Xiaomi также предпринимала попытки по разработке собственного чипсета, но пока ни о каких успехах компании в этом направлении не слышно.



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