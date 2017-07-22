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«Remote Cheerer» от Yamaha сделало участие фанатов на «пустых» стадионах реальностью

29 мая 2020, 10:40


На этой неделе компания Yamaha объявила о планах вернуть фанатов на стадионы для проведения крупных спортивных мероприятий и сделать это уже этим летом, реализовав новую возможность даже в условиях невозможности их фактического присутствия на трибунах.

Как это сделать? Это же невозможно!

Теоретически да, но, как считают в Yamaha, по крайней мере, практически можно попробовать сделать это.

«Remote Cheerer» от Yamaha сделало участие фанатов на «пустых» стадионах реальностью


Компания Remote Cheerer разработала новое мобильное приложение для смартфонов, которое пригодится любителям спорта. Они смогут подбадривать участников соревнований, других болельщиков, даже оставаясь дома. И это будет не искусственная имитация, а вполне реальное проявление участия, пусть и реализованное в виртуальной форме.




Само приложение выглядит и функционирует во многом как совершенно обычное приложение, управляющее звуковой картой. Но произносимые возгласы, речевки, приветствия, восклицания не ограничиваются только внутри телефона, а передаются в сеть и микшируются вместе с проявлениями радости других зрителей и фанатов. Их могут подавать потенциально десятки тысяч поклонников, подключенные к общему сервису.

«Remote Cheerer» от Yamaha сделало участие фанатов на «пустых» стадионах реальностью


Чтобы команды могли слышать голос каждого болельщика, на стадионе установлены громкоговорители вдоль трибун. На них передается смикшированный звуковой сигнал, в котором учитывается не только число участников, но и место каждого из них на трибуне.

В дополнение к предустановленному выбору аплодисментов и криков, которые могут быть настроены в зависимости от места проведения соревнования для участвующих в матче команд, приложение предлагает различные варианты для повторных действий, чтобы участвовать в ритмичном хлопании или пении. Приложение позволяет воспроизводить реальные песнопения и возгласы. Будучи полностью интегрированным с оборудованием на стадионе, приложение «Remote Cheerer» воспроизводит реальную реакцию присутствующих зрителей, а не искусственно сгенерированные «овации».

Для полевых испытаний Yamaha выбрала стадионе Shizuoka ECOPA, где были установлены громкоговорители в каждой секции стадиона. Аплодисменты и реакция болельщиков были локализованы в той секции, где они находились виртуально, т.е. где бы могли лично присутствовать во время футбольного матча.

Полевое тестирование инсталляции Yamaha состоялись 13 мая. Как показали реальные результаты испытания мобильного пульта дистанционного управления, шум толпы на японском стадионе Сидзуока ECOPA получился гораздо более рассеянным и вполне аутентичным, не похожим на искусственную имитацию.



Как рассказал Кейсуке Мацубаяши, который находился на стадиона Сидзуока ECOPA, в какой-то момент во время полевых испытаний системы он закрыл глаза, и ему показалось, что болельщики были прямо на стадионе, рядом с ним. Именно тогда он понял, что эта система способна реально подбодрить игроков даже на стадионе такого размера.



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