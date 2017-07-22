Qualcomm анонсировала флагманский портфель систем мобильной связи - Qualcomm FastConnect 6900 и 6700. Новые предложения поставляются с поддержкой новейших стандартов беспроводной связи, и компания говорит, что они построены с нуля.
Qualcomm FastConnect 6900 и Qualcomm FastConnect 6700 поддерживают Wi-Fi 6 с самой быстрой доступной скоростью Wi-Fi в отрасли (до 3,6 Гбит/с). Благодаря чипсету с поддержкой Wi-Fi 6E устройства смогут использовать частоту 6 ГГц, когда другие частоты используются другими устройствами. Теперь объедините это с Bluetooth 5.2, и вы получите более низкую задержку на периферийных устройствах на уровне проводного соединения.
FastConnect 6900 предлагает самый быстрый доступный Wi-Fi 6 на скорости до 3 Гбит/c, а FastConnect 6700 предлагает пиковые скорости 3 Гбит/c. Это связано с тем, что 6900 поддерживает новую технологию 4-потокового DBS на частоте 6 ГГц. Кроме того, как заверяют в компании, благодаря поддержке Wi-Fi 6 новые чипы обеспечивают низкое время отклика для VR-устройств - теперь задержка составляет менее 3 мс.
Поддержка новейшего стандарта Bluetooth 5.2 и наличие двойной антенны Bluetooth обеспечивают возможность интеллектуального переключения для преодоления общих проблем затенения сигнала для беспрецедентной надежности и дальности Bluetooth.
Ключевые особенности технологии Wi-Fi 6e следующего поколения:
- Расширение пропускной способности Wi-Fi - до 1200 МГц дополнительного спектра.
- Двухдиапазонный 160 МГц поддерживает до семи дополнительных неперекрывающихся каналов в полосе 6 ГГц, в дополнение к 160 МГц каналам, доступным в полосе 5 ГГц.
- Развертывание высокопроизводительных мобильных технологий Uplink / Downlink MU-MIMO и OFDMA во всех доступных диапазонах.
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