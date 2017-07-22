РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Qualcomm анонсировала новые чипы Wi-Fi 6E

29 мая 2020, 12:02


Qualcomm анонсировала флагманский портфель систем мобильной связи - Qualcomm FastConnect 6900 и 6700. Новые предложения поставляются с поддержкой новейших стандартов беспроводной связи, и компания говорит, что они построены с нуля.

Qualcomm анонсировала новые чипы Wi-Fi 6E


Qualcomm FastConnect 6900 и Qualcomm FastConnect 6700 поддерживают Wi-Fi 6 с самой быстрой доступной скоростью Wi-Fi в отрасли (до 3,6 Гбит/с). Благодаря чипсету с поддержкой Wi-Fi 6E устройства смогут использовать частоту 6 ГГц, когда другие частоты используются другими устройствами. Теперь объедините это с Bluetooth 5.2, и вы получите более низкую задержку на периферийных устройствах на уровне проводного соединения.




FastConnect 6900 предлагает самый быстрый доступный Wi-Fi 6 на скорости до 3 Гбит/c, а FastConnect 6700 предлагает пиковые скорости 3 Гбит/c. Это связано с тем, что 6900 поддерживает новую технологию 4-потокового DBS на частоте 6 ГГц. Кроме того, как заверяют в компании, благодаря поддержке Wi-Fi 6 новые чипы обеспечивают низкое время отклика для VR-устройств - теперь задержка составляет менее 3 мс.

Поддержка новейшего стандарта Bluetooth 5.2 и наличие двойной антенны Bluetooth обеспечивают возможность интеллектуального переключения для преодоления общих проблем затенения сигнала для беспрецедентной надежности и дальности Bluetooth.

Ключевые особенности технологии Wi-Fi 6e следующего поколения:

- Расширение пропускной способности Wi-Fi - до 1200 МГц дополнительного спектра.
- Двухдиапазонный 160 МГц поддерживает до семи дополнительных неперекрывающихся каналов в полосе 6 ГГц, в дополнение к 160 МГц каналам, доступным в полосе 5 ГГц.
- Развертывание высокопроизводительных мобильных технологий Uplink / Downlink MU-MIMO и OFDMA во всех доступных диапазонах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • Xiaomi прекратит производство 4G-смартфонов к концу 2020 года
  • Verizon и T-Mobile оказались одновременно и лучшими, и худшими операторами 5G в мире
  • В Китае построили уже более 200 000 базовых станций 5G
  • Xfinity Mobile предлагает пользоваться сетями 5G в США бесплатно
  • Honor выпустил свой первый маршрутизатор Router 3 класса WiFi 6+

    • следующая новость
    Процессор Intel "Elkhart Lake" впервые прошел через тестирование 3DMark

    предыдущая новость
    «Remote Cheerer» от Yamaha сделало участие фанатов на «пустых» стадионах реальностью

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора
    Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 мая, 2020

    Vivo X50 Pro получит чипсет Snapdragon 765G и частоту обновления экрана 90 Гц

    Facebook запустил проверку пользователей на достоверность предоставленных ими личных данных

    Продажи носимых устройств в мире выросли, но это касается только наушников

    Ультракомпактный ПК Chuwi LarkBox обновится до процессора Intel J4115 и получит ценник $169

    Процессор Intel "Elkhart Lake" впервые прошел через тестирование 3DMark

    Qualcomm анонсировала новые чипы Wi-Fi 6E

    «Remote Cheerer» от Yamaha сделало участие фанатов на «пустых» стадионах реальностью

    OPPO переманивает сотрудников MediaTek и Qualcomm для разработки собственного чипсета

    Служба Microsoft Azure Speech научилась оценивать акцент говорящего

    28 мая, 2020

    Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 5G

    Утечка помогла дополнить новыми элементами дорожную карту развития линейки процессоров AMD на 2021 год

    Инновационная система освещения Philips Hue скоро появится в России

    Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code

    Honor представил серию флагманов Honor 30 для российского рынка

    ADATA представила два новых SSD в России

    Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»

    Новый твердотельный накопитель Seagate для геймеров доступен в продаже в России

    Netatmo выпустила интеллектуальную уличную камеру HomeKit с сиреной, совместимую с Apple

    Появились первые эскизы блока камер для iPhone 13 (появится не раньше 2021 года)

    Владельцы Mac теперь смогут использовать камеры Canon в качестве веб-камер

    ССЫЛКИ