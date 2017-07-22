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Процессор Intel "Elkhart Lake" впервые прошел через тестирование 3DMark

29 мая 2020, 12:20


Процессоры Intel под кодовым названием «Elkhart Lake» должны были появиться, согласно дорожной карте, в начале этого года. Они относятся к семейству процессоров Intel с низким энергопотреблением, но до сих пор о них и их характеристиках было известно крайне мало.

Издание TechPowerUp опубликовало сегодня один из первых тестов производительности по методике 3DMark, проведенный для этой модели процессоров. Данные появились в базе данных Futuremark благодаря пользователю под ником TUM_APISAK.

Процессор Intel


Согласно опубликованным результатам, суммарный результат для нового чипа составил 571 баллов. Поддержка графики (Graphics Score) оценена на уровне 590 баллов, а производительность «расчетной» подсистемы (Physics Score) - 3801 баллов.




Полученный результат Graphics Score, отражающий уровень производительности iGPU на базе Gen11, оказался ниже, чем у iGPU в чипах Intel UHD 630 gen 9.5. Последние предназначены для оснащения настольных процессоров поколения «Kaby Lake» - они рассчитаны для работы с ресурсоемкими приложениями. Имеем результат: 3801 баллов в вычислительных операциях (Physics Score) против примерно 17000 баллов, которые демонстрирует 6-ядерный процессор "Coffee Lake".

Новый чип «Elkhart Lake» набрал 170 баллов в Time Spy, получив 148 баллов за поддержку графики и 1131 баллом по расчетным операциям (CPU). Time Spy является DirectX 12 тестом производительности для игровых ПК на Windows 10. Time Spy считается идеальным тестом для оценки производительности DirectX 12 для современных графических карт и систем поддержки графики. В нем оценивается работа различных функций API из DirectX 12, таких как асинхронные вычисления, explicit multi-adapter и многопоточность.

Исследователи отмечают, что было бы интересно получить также результаты тестирования по 3DMark Cloud Gate, но пока такие данные отсутствуют.

3DMark Cloud Gate - это популярное приложение для тестирования в среде Windows производительности игровых возможностей графических подсистем среднего и начального уровня, совместимых с DirectX 10. Результаты 3DMark Cloud Gate помогают оценить производительность графической подсистемы вне зависимости от производительности расчетной подсистемы процессора.

Процессор Intel


Процессоры «Elkhart Lake» строятся на базе 10-нм техпроцесса, освоенного Intel. Чип имеет до 4 процессорных ядер на основе архитектуры с низким энергопотреблением "Tremont" и iGPU на основе более новой архитектуры Gen11. Чип оснащен одноканальным контроллером памяти, который поддерживает типы памяти DDR4 и LPDDR4/x.

Процессор, который принял участие в текущих тестах 3DMark, представлял собой 4-ядерный вариант. По всей видимости, это был инженерный образец Pentium Silver с тактовой частотой процессора 1,90 ГГц и сопряжением с памятью LPDDR4x.

Чипы «Elkhart Lake» поставляются в вариантах TDP 5 Вт, 9 Вт и 12 Вт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".

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