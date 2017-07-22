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Продажи носимых устройств в мире выросли, но это касается только наушников

29 мая 2020, 14:30


Интересная аналитика подоспела от агентства IDC, согласно отчетам которого рынок носимых устройств в 2020 году увидел значительный рост несмотря на кризисную ситуацию в мировой экономике. Однако, рост идет не по всем позициям. Значительно преуспели беспроводные наушники, в то время как умные часы и фитнес-трекеры наблюдали снижение продаж.

Продажи носимых устройств в мире выросли


С приходом в жизнь людей коронавируса работа на дому стала нормой. Это повлияло на спрос на наушники, гарнитуры и другие носимые аудиоустройства. Например, продажи продукции Apple продемонстрировали роста на 59,9 процента в годовом исчислении, а число отгрузок увеличилось до 21,2 миллиона единиц по сравнению с 13,3 миллиона единиц в 2019 году.



Xiaomi занимает второе место с долей мирового рынка в 10,1 миллиона единиц в этом квартале. Это также ознаменовало впечатляющий рост на 56,4 процента по сравнению с результатами 2019 года. Samsung и Huawei разместились на третьей и четвертой позициях с 8,6 процента и 8,1 процента соответственно.

Продажи носимых устройств в мире выросли


В течение первого квартала 2020 года спрос на продукцию известного производителя носимых устройств и фитнес-трекеров Fitbit существенно упал. Поскольку производственные предприятия и цепочки поставок были нарушены в начале этого года в Китае, компания столкнулась со многими проблемами в своей деятельности. Это привело к тому, что Fitbit потерял 35,7 процента в годовом исчислении, а его поставки упали с 72,6 миллиона единиц до 56 миллионов единиц.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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