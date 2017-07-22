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Facebook запустил проверку пользователей на достоверность предоставленных ими личных данных

29 мая 2020, 14:55


Некоторое время назад Facebook взял на себя функции удостоверяющего центра и запустил проверку достоверности корпоративных бизнес-аккаунтов в социальной сети. Как заявили представители Facebook, это делалось для искоренения источников распространения дезинформации в Facebook. В тоже время многие связали эту акцию с предстоящими президентскими выборами 2020 в США и подготовке необходимых ресурсов для противодействия неуправляемым информационным вбросам. Как ранее утверждали в США, такие вбросы случались ранее неоднократно, в том числе во время предыдущей президентских выборов.

Теперь Facebook начал проверять не только бизнес-аккаунты, но также и учетные записи физических лиц.

Facebook


Как прокомментировали эту информацию в социальной сети, в настоящее время проверке подлежат личности людей, стоящих за профилями, за которыми ранее уже были отмечены «примеры недостоверного поведения» и чьи посты «быстро набирали популярность в США за счет вирусного эффекта». По мнению Facebook, по этим признакам можно выявить действительно подозрительные, но одновременно популярные аккаунты, которые могут являются частью проводимой кем-либо пропагандистской кампании.




Facebook уже предупредил, что для таких подозрительных лиц будет введен режим принудительного ограничения на распространение постов, набирающих популярность с признаками вирусного эффекта. Это будет касаться «издателей», которые либо не подтвердили свою идентичность, либо отказались предоставить/подтвердить свой ID (речь идет только о гражданах США, где у каждого человека есть собственный ID). Этим «юзерам» будет запрещено публиковать посту на страницах тех аккаунтов, которые они администрируют. Ограничения будут распространяться до тех пор, пока ни будет пройдена процедура идентификации с помощью существующего процесса авторизации издателя.

Facebook также заявил, что полученные идентификаторы будут «надежно храниться» и не будут публиковаться в профилях.

Данное заявление Facebook не означает, что выявленные пользователи будут полностью забанены, хотя ранее Facebook уже удалял учетные записи и страницы тех пользователей, которые, по его мнению, являлись частью сомнительных кампаний по дезинформации. Речь идет скорей всего о принудительном (со стороны Facebook) снижении распространения постов, которые эти люди делают. По-видимому, Facebook будет помечать их как «фальшивые заявления».

Считается, что это является важной частью в преддверии президентских выборов 2020 года.



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