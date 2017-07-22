Vivo X50 Pro получит чипсет Snapdragon 765G и частоту обновления экрана 90 Гц
29 мая 2020, 16:27
У Vivo все готово к выпуску смартфонов Vivo X50 5G и Vivo X50 Pro 5G. Презентация должна состояться 1 июня, а накануне был представлен официальный тизер Pro-версии этой модели. Сегодня же в сеть слили подробные характеристики этого флагмана.
Итак, известно, что Vivo X50 Pro получит дисплей с изогнутыми краями, разрешением 2376 x 1080 пикселей и частоту обновления 90 Гц. Он оснащен квадро-камерой с датчиком Sony IMX598, 8-мегапиксельным телеобъективом с 60-кратным зумом, также датчиком глубины на 13 мегапикселей и ультраширокоугольным объективом. Фронтальная камера имеет разрешением 32 мегапикселя.
Под капотом чипсет Snapdragon 765G с поддержкой двухрежимного 5G, а также 8 ГБ оперативной памяти и до 256 встроенной памяти. На борту аккумулятор емкостью 4315 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Единственное что смущает в связи с этой утечкой - это то, что характеристики представленные здесь аналогичный характеристикам Vivio X50, о которых сообщалось ранее. Видимо, Pro-версия будет иметь какие-то особенные преимущества над стандартной моделью. Ответ узнаем 1 июня.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".