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Vivo X50 Pro получит чипсет Snapdragon 765G и частоту обновления экрана 90 Гц

29 мая 2020, 16:27



У Vivo все готово к выпуску смартфонов Vivo X50 5G и Vivo X50 Pro 5G. Презентация должна состояться 1 июня, а накануне был представлен официальный тизер Pro-версии этой модели. Сегодня же в сеть слили подробные характеристики этого флагмана.

Vivo X50 Pro


Итак, известно, что Vivo X50 Pro получит дисплей с изогнутыми краями, разрешением 2376 x 1080 пикселей и частоту обновления 90 Гц. Он оснащен квадро-камерой с датчиком Sony IMX598, 8-мегапиксельным телеобъективом с 60-кратным зумом, также датчиком глубины на 13 мегапикселей и ультраширокоугольным объективом. Фронтальная камера имеет разрешением 32 мегапикселя.



Под капотом чипсет Snapdragon 765G с поддержкой двухрежимного 5G, а также 8 ГБ оперативной памяти и до 256 встроенной памяти. На борту аккумулятор емкостью 4315 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Единственное что смущает в связи с этой утечкой - это то, что характеристики представленные здесь аналогичный характеристикам Vivio X50, о которых сообщалось ранее. Видимо, Pro-версия будет иметь какие-то особенные преимущества над стандартной моделью. Ответ узнаем 1 июня.



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