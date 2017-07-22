Samsung Galaxy Book S: вышел первый в мире ноутбук «Intel Inside» на архитектуре Lakefield
29 мая 2020, 17:58
Samsung официально объявила о выпуске первого ноутбука Galaxy Book S на платформе Intel Lakefield. Запуск оказался необычным. Еще неделю назад произошло «случайное» раскрытие информации об этом изделии до официального анонса. После того как в сети появилась информация о неком изделии «типа ноутбук» под внутрикорпоративным номером NP767XCM-K01CA стало известно, что он фактически оказался необычным ноутбуком: он был похож на уже выпущенный ноутбук на базе процессора Snapdragon, но взамен «традиционного ARM» внутри устройства оказался... «Intel Inside» - необъявленный процессор Intel.
В результате произошедшей утечки Samsung пришлось раскрыть информацию о неизвестном изделии. Но теперь тайное стало официально явным: новая модель ноутбука Galaxy Book S с технологией «Intel Inside» официально объявлена.
Как уже было отмечено, по большей части, новая модель имеет то же аппаратное оснащение, что и оригинальный вариант на чипсете Snapdragon 8cx. Исключение составляет, собственно, «новинка» - процессор Intel Core с технологией Intel Hybrid. Он построен на новой архитектуре Lakefield.
Решения на базе архитектуры Lakefield представляют собой последовательный «бутерброд» из нескольких кристаллов, наложенных поверх друг друга. В одной гибридной микросхеме объединены системная логика в стандарте 22 нм, кристалл с четырьмя маломощными 10-нм x86-ядрами Tremont, высокопроизводительное вычислительное ядро Sunny Cove и графический ускоритель Gen11. Отдельный слой занимает блок оперативной памяти LPDDR4X емкостью на 8 Гбайт.
Очевидно, что главным конкурентом такого SoC-«пирога» выступают ARM-процессоры, в частности, Snapdragon 8cx.
Как уже отмечено, Galaxy Book S стал первым официальным ноутбуком, выстроенным на базе процессора Intel поколения Lakefield. Процессор Intel Core i5-L16G7 с интегрированной графикой Intel UHD имеет 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и хранилище основной памяти eUFS емкостью 256 или 512 Гбайт. Благодаря наличию слота для установки карт памяти microSD, память может быть расширена еще на 1 Тбайт.
Остальные возможности Samsung Samsung Book S представлены 13,3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем FHD TFT, 1-мегапиксельной камерой, 2 портами USB-C, разъемом для наушников 3,5 мм, датчиком отпечатков пальцев, четырьмя стереодинамиками AKG с поддержкой Dolby Atmos, Wi-Fi 6 802.11ax 2×2, LTE, Bluetooth 5.0 и батареей на 42 Вт*ч.
Ноутбук поставляется с Windows 10, суммарный вес всей конструкции всего 950 грамм.
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