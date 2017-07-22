РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung Galaxy Book S: вышел первый в мире ноутбук «Intel Inside» на архитектуре Lakefield

29 мая 2020, 17:58


Samsung официально объявила о выпуске первого ноутбука Galaxy Book S на платформе Intel Lakefield. Запуск оказался необычным. Еще неделю назад произошло «случайное» раскрытие информации об этом изделии до официального анонса. После того как в сети появилась информация о неком изделии «типа ноутбук» под внутрикорпоративным номером NP767XCM-K01CA стало известно, что он фактически оказался необычным ноутбуком: он был похож на уже выпущенный ноутбук на базе процессора Snapdragon, но взамен «традиционного ARM» внутри устройства оказался... «Intel Inside» - необъявленный процессор Intel.

В результате произошедшей утечки Samsung пришлось раскрыть информацию о неизвестном изделии. Но теперь тайное стало официально явным: новая модель ноутбука Galaxy Book S с технологией «Intel Inside» официально объявлена.

Galaxy Book S: Первый в мире ноутбук на базе процессора Intel Lakefield официально выпущен


Как уже было отмечено, по большей части, новая модель имеет то же аппаратное оснащение, что и оригинальный вариант на чипсете Snapdragon 8cx. Исключение составляет, собственно, «новинка» - процессор Intel Core с технологией Intel Hybrid. Он построен на новой архитектуре Lakefield.

Lakefield


Решения на базе архитектуры Lakefield представляют собой последовательный «бутерброд» из нескольких кристаллов, наложенных поверх друг друга. В одной гибридной микросхеме объединены системная логика в стандарте 22 нм, кристалл с четырьмя маломощными 10-нм x86-ядрами Tremont, высокопроизводительное вычислительное ядро Sunny Cove и графический ускоритель Gen11. Отдельный слой занимает блок оперативной памяти LPDDR4X емкостью на 8 Гбайт.

Lakefield


Очевидно, что главным конкурентом такого SoC-«пирога» выступают ARM-процессоры, в частности, Snapdragon 8cx.




Как уже отмечено, Galaxy Book S стал первым официальным ноутбуком, выстроенным на базе процессора Intel поколения Lakefield. Процессор Intel Core i5-L16G7 с интегрированной графикой Intel UHD имеет 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и хранилище основной памяти eUFS емкостью 256 или 512 Гбайт. Благодаря наличию слота для установки карт памяти microSD, память может быть расширена еще на 1 Тбайт.

Остальные возможности Samsung Samsung Book S представлены 13,3-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем FHD TFT, 1-мегапиксельной камерой, 2 портами USB-C, разъемом для наушников 3,5 мм, датчиком отпечатков пальцев, четырьмя стереодинамиками AKG с поддержкой Dolby Atmos, Wi-Fi 6 802.11ax 2×2, LTE, Bluetooth 5.0 и батареей на 42 Вт*ч.

Ноутбук поставляется с Windows 10, суммарный вес всей конструкции всего 950 грамм.

Galaxy Book S: Первый в мире ноутбук на базе процессора Intel Lakefield официально выпущен




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги - но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 5G
  • ASUS анонсировала линейку молодежных ноутбуков с оригинальным дизайном
  • Lenovo представила два новых гибридных планшета
  • RedmiBook 16 готов бросить вызов 16-дюймовым ноутбукам Apple MacBook Pro и Honor MagicBook Pro 2020
  • Razer представила игровой ноутбук с частотой обновления экрана 300 Гц

    • следующая новость
    ZTE подала патентную заявку на конструкцию трехстворчатого телефона

    предыдущая новость
    Vivo X50 Pro получит чипсет Snapdragon 765G и экран с частотой обновления 90 Гц

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Обзор ELARI Smart Camera 360°: компактная камера кругового обзора
    Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю Доступные альтернативы GoPro
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    29 мая, 2020

    Google разработала AR-инструмент Sodar для контроля безопасной дистанции с Android-смартфона

    ZTE подала патентную заявку на конструкцию трехстворчатого телефона

    Samsung Galaxy Book S: вышел первый в мире ноутбук «Intel Inside» на архитектуре Lakefield

    Vivo X50 Pro получит чипсет Snapdragon 765G и экран с частотой обновления 90 Гц

    Facebook запустил проверку пользователей на достоверность предоставленных ими личных данных

    Продажи носимых устройств в мире выросли, но это касается только наушников

    Ультракомпактный ПК Chuwi LarkBox обновится до процессора Intel J4115 и получит ценник $169

    Процессор Intel "Elkhart Lake" впервые прошел через тестирование 3DMark

    Qualcomm анонсировала новые чипы Wi-Fi 6E

    «Remote Cheerer» от Yamaha сделало участие фанатов на «пустых» стадионах реальностью

    OPPO переманивает сотрудников MediaTek и Qualcomm для разработки собственного чипсета

    Служба Microsoft Azure Speech научилась оценивать акцент говорящего

    28 мая, 2020

    Huawei выпустила флагманский планшет MatePad Pro 5G

    Утечка помогла дополнить новыми элементами дорожную карту развития линейки процессоров AMD на 2021 год

    Инновационная система освещения Philips Hue скоро появится в России

    Google добавил в Google Maps новую функцию адресации Plus Code

    Honor представил серию флагманов Honor 30 для российского рынка

    ADATA представила два новых SSD в России

    Арсенал Xbox Series X будет насчитывать «тысячи игр на старте»

    Новый твердотельный накопитель Seagate для геймеров доступен в продаже в России

    ССЫЛКИ