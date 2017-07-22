ZTE подала патентную заявку на конструкцию трехстворчатого телефона
29 мая 2020, 20:15
Как сообщает издание PriceBaba, китайская компания ZTE подала заявку на патент трехстворчатого телефона. Заявка была подана в национальное патентное ведомство Китая CNIPA.
Уникальность заявки состоит в том, что конструкция устройства состоит не из уже привычных двух створок, а из трех створок. Они раскладываются наружу, образуя в результате плоский планшет. Обращается внимание, что при раскладывании одна из сторон устройства оказывается толще другой, образуя характерную, утолщенную базы - «ручку». Конструкция отличается этим принципиально от обычных складных моделей телефонов, таких как Huawei Mate X или электронная e-книжка Kindle Oasis.
Эксперты отмечают нарастающую популярность складных телефонов. Среди патентных заявок их тоже становится все больше и больше. В то же время большинство моделей имеют в основном один и тот же форм-фактор. Они складываются пополам, вертикально или горизонтально. Уникальный характер трехстворчатого телефона ZTE - компания ищет свой, уникальный, не похожий на других дизайн. Предложенная модель дизайна отличается смелостью выбора, считают эксперты.
Издание отмечает, что конкурент ZTE - компания TCL недавно тоже демонстрировала дизайн складывающегося смартфона. Показ состоялся в октябре прошлого года. Но в реальности был показан только прототип на самом раннем уровне подготовки. По сути он представлял собой фиктивный концепт без рабочего дисплея.
Концепт складного телефона компании TCL
Показанное в патенте ZTE складывающееся устройство напоминает по словесному описанию то, о чем ходили только слухи - модель Xiaomi Mi Fold.
В патенте нет каких-либо технических характеристик, перечисления портов, кнопок или выбора камеры. В связи с этим эксперты посчитали, что ZTE, возможно, не собирается выпускать подобное устройство в ближайшее время.
Но высказано предположение, что с учетом достаточно серьезной проделанной работы и качественной проработки конструкции у многих сложилось впечатление, что эскизный проект ZTE развивался достаточно серьезно. Подача патентной заявки отражает, что это делалась на дальнюю перспективу.
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