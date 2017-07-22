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ZTE подала патентную заявку на конструкцию трехстворчатого телефона

29 мая 2020, 20:15


Как сообщает издание PriceBaba, китайская компания ZTE подала заявку на патент трехстворчатого телефона. Заявка была подана в национальное патентное ведомство Китая CNIPA.

Уникальность заявки состоит в том, что конструкция устройства состоит не из уже привычных двух створок, а из трех створок. Они раскладываются наружу, образуя в результате плоский планшет. Обращается внимание, что при раскладывании одна из сторон устройства оказывается толще другой, образуя характерную, утолщенную базы - «ручку». Конструкция отличается этим принципиально от обычных складных моделей телефонов, таких как Huawei Mate X или электронная e-книжка Kindle Oasis.

ZTE подала заявку на патент трехстворчатого телефона


Эксперты отмечают нарастающую популярность складных телефонов. Среди патентных заявок их тоже становится все больше и больше. В то же время большинство моделей имеют в основном один и тот же форм-фактор. Они складываются пополам, вертикально или горизонтально. Уникальный характер трехстворчатого телефона ZTE - компания ищет свой, уникальный, не похожий на других дизайн. Предложенная модель дизайна отличается смелостью выбора, считают эксперты.

ZTE подала заявку на патент трехстворчатого телефона

Концепт складного телефона компании ZTE





Издание отмечает, что конкурент ZTE - компания TCL недавно тоже демонстрировала дизайн складывающегося смартфона. Показ состоялся в октябре прошлого года. Но в реальности был показан только прототип на самом раннем уровне подготовки. По сути он представлял собой фиктивный концепт без рабочего дисплея.

концепт складного телефона компании TCL

Концепт складного телефона компании TCL


Показанное в патенте ZTE складывающееся устройство напоминает по словесному описанию то, о чем ходили только слухи - модель Xiaomi Mi Fold.

В патенте нет каких-либо технических характеристик, перечисления портов, кнопок или выбора камеры. В связи с этим эксперты посчитали, что ZTE, возможно, не собирается выпускать подобное устройство в ближайшее время.

Но высказано предположение, что с учетом достаточно серьезной проделанной работы и качественной проработки конструкции у многих сложилось впечатление, что эскизный проект ZTE развивался достаточно серьезно. Подача патентной заявки отражает, что это делалась на дальнюю перспективу.



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