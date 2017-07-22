Google разработала AR-инструмент Sodar для контроля безопасной дистанции с Android-смартфона
29 мая 2020, 21:21
Google разработала AR-инструмент Sodar для контроля безопасной дистанции. Чтобы воспользоваться им, достаточно зайти на сайт Sodar.WithGoogle.com со своего телефона, нажмите на кнопку Launch (Запуск), и все готово. Однако есть некоторые ограничения: в настоящее время Sodar работает только на устройствах Android с установленным браузером Chrome.
Sodar использует камеру смартфона в качестве инструмента для измерения расстояния и экран в качестве видоискателя. Запустив программу, можно видеть на экране смартфона то, что находится впереди телефона, а поверх изображения будет накладываться отрисованный на двухметровом удалении радиус пояса безопасности.
С технической точки зрения, новое решение Google использует механизм WebXR для визуализации круга. К слову, аналогичным способом можно видеть любые AR-объекты вокруг себя с помощью телефона, как например в Pokemon Go.
Помогает ли это не заразиться, решать самому пользователю. Но социальное дистанцирование спасает всех, в том числе окружающих от возможности заражения. Во всяком случае так говорят.
Sodar пригодится, кода не так легко определить, что находится в пределах 2-метрового радиуса безопасности. Например, при выполнении поручения.