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Google разработала AR-инструмент Sodar для контроля безопасной дистанции с Android-смартфона

29 мая 2020, 21:21


Google разработала AR-инструмент Sodar для контроля безопасной дистанции. Чтобы воспользоваться им, достаточно зайти на сайт Sodar.WithGoogle.com со своего телефона, нажмите на кнопку Launch (Запуск), и все готово. Однако есть некоторые ограничения: в настоящее время Sodar работает только на устройствах Android с установленным браузером Chrome.



Sodar использует камеру смартфона в качестве инструмента для измерения расстояния и экран в качестве видоискателя. Запустив программу, можно видеть на экране смартфона то, что находится впереди телефона, а поверх изображения будет накладываться отрисованный на двухметровом удалении радиус пояса безопасности.




С технической точки зрения, новое решение Google использует механизм WebXR для визуализации круга. К слову, аналогичным способом можно видеть любые AR-объекты вокруг себя с помощью телефона, как например в Pokemon Go.

Помогает ли это не заразиться, решать самому пользователю. Но социальное дистанцирование спасает всех, в том числе окружающих от возможности заражения. Во всяком случае так говорят.

Sodar пригодится, кода не так легко определить, что находится в пределах 2-метрового радиуса безопасности. Например, при выполнении поручения.



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