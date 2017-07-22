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Microsoft заменит редакторов в Microsoft News на ИИ-роботов

30 мая 2020, 17:33


Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла давно выступает за повсеместное внедрение ИИ взамен сотрудников и, похоже, нашел повод, чтобы убедиться, стоит ли овчинка выделки. Как стало известно, Microsoft заменит всех редакторов, работающих в Microsoft News, на ИИ-роботов.

Речь идет о редакторской обработке при публикации новостей на портале MSN (Microsoft Network). Как сообщает BusinessInsider, Microsoft отказалось продлить контракты для действующих редакторов издания. Сообщается, что в США под сокращение попали около 50 человек, в Великобритании их количество составило 27 человек.

Microsoft заменит редакторов в Microsoft News на ИИ-роботов


Работающие по контракту редакторы не являются сотрудниками Microsoft. Управлением штатом занимаются специально выделенные HR- и PR-агентства. В Великобритании этим занимается PA Mediа, в США - кадровые агентства Aquent и MAQ Consulting.

Сеть MSN.com является популярным местом для новостей в США. По данным издания BusinessInsider, аудитория этой новостной компании составляет около 500 млн человек в 140 странах мира.




В издании уже высказали мнение, что в результате выполненной реорганизации может пострадать качество публикуемых новостей в системе агрегации, управляемой ИИ. В частности, говорится о серьезном риске, позволяющем, например, распространять поддельные, фейковые или вводящие в заблуждение новости.

В ответ Microsoft News заявило, что в настоящее время ИИ уже использует для сканирования контента, оценки таких параметров, как «свежесть новости, категория, тип темы, контент мнений и потенциальная популярность». Собрав эти показатели, ИИ передает сейчас полученную новость для обработки редакторами.

ИИ также активно применяется для подбора релевантных фотографий для сопряжения с контентом для оживления контента. В то же время редакторы курируют отбор главных статей за день по различным темам, позволяя читателям получать действительно важные новости из лучших источников.

В то же время сообщается, что Microsoft работает над «устранением человеческого фактора». По имеющимся данным, рабочий час редакторов в Microsoft стоит около $40, поэтому в компании ищут пути для экономии.

Дополнительно было высказано мнение, что данный шаг был инициирован командой Bing, которой сейчас принадлежит Microsoft News. Как заявил представитель Microsoft, «как и все компании, мы регулярно оцениваем наш бизнес. Это может привести к увеличению инвестиций по отдельным направлениям, но и, время от времени, мы можем повторно вернуться к развертыванию прежних решений. Принятые недавно решения не являются результатом нынешней пандемии».



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