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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 сохранят понравившийся пользователям вращающийся безель

30 мая 2020, 20:28


Вращающийся безель (поворотное кольцо на циферблате) на часах Samsung Galaxy Watch стал прямым ответом Samsung на колесико Digital Crown, которым Apple оснастила свои смарт-часы Watch для реализации всевозможных функций навигации по интерфейсу часов. Колесико позволяло прокручивать списки, не закрывая экран часов пальцами, выбирать элементы, проверять расписание и активировать экран устройства.

Apple рассчитывала, что это колесико придется по вкусу пользователям. Но сравнивая его перегруженные возможности с Samsung Galaxy Watch, многие из них отмечали, что выбор южнокорейской компании оказался более удачным.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 сохранят понравившийся пользователям вращающийся безель


Опираясь на мнение рынка, компания Samsung оставило эту деталь дизайна и элемент управления для смарт-часов Galaxy Watch Active2. Однако отмечалось, что это решение было удачным лишь наполовину. Оно заставляло пользователя самостоятельно отслеживать текущее положение ободка, а это приводит иногда к ошибкам.




Но, как стало известно, компания ведет сейчас разработку новых смарт-часов - Samsung Galaxy Watch 2. Samsung планирует выпустить сразу несколько моделей: SM-R840/845 и SM-R850/855.

По имеющимся слухам, у всех моделей сохранится вращающийся безель. Корпус часов будет изготовлен из стали, диаметр вращающейся рамки будет равен 45 мм. Новые часы будут отвечать требования армейского стандарта MIL-STD-810G, т.е. будут способны выдерживать высокие ударные нагрузки и перегрузки. Будет иметься также поддержка GPS, WIFI, Bluetooth и LTE.

Планируется выпуск также элитной модели смарт-часов Samsung Galaxy Watch 2 в титановом корпусе. В устройстве будет 8 Гбайт памяти и батарея емкостью 330 мАч.

Эти новые модели будут относиться скорей всего к премиальному классу, но, похоже, они станут достойным преемником для Samsung Galaxy Watch Active 2.



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