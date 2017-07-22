Вращающийся безель (поворотное кольцо на циферблате) на часах Samsung Galaxy Watch стал прямым ответом Samsung на колесико Digital Crown, которым Apple оснастила свои смарт-часы Watch для реализации всевозможных функций навигации по интерфейсу часов. Колесико позволяло прокручивать списки, не закрывая экран часов пальцами, выбирать элементы, проверять расписание и активировать экран устройства.
Apple рассчитывала, что это колесико придется по вкусу пользователям. Но сравнивая его перегруженные возможности с Samsung Galaxy Watch, многие из них отмечали, что выбор южнокорейской компании оказался более удачным.
Опираясь на мнение рынка, компания Samsung оставило эту деталь дизайна и элемент управления для смарт-часов Galaxy Watch Active2. Однако отмечалось, что это решение было удачным лишь наполовину. Оно заставляло пользователя самостоятельно отслеживать текущее положение ободка, а это приводит иногда к ошибкам.
Но, как стало известно, компания ведет сейчас разработку новых смарт-часов - Samsung Galaxy Watch 2. Samsung планирует выпустить сразу несколько моделей: SM-R840/845 и SM-R850/855.
По имеющимся слухам, у всех моделей сохранится вращающийся безель. Корпус часов будет изготовлен из стали, диаметр вращающейся рамки будет равен 45 мм. Новые часы будут отвечать требования армейского стандарта MIL-STD-810G, т.е. будут способны выдерживать высокие ударные нагрузки и перегрузки. Будет иметься также поддержка GPS, WIFI, Bluetooth и LTE.
Планируется выпуск также элитной модели смарт-часов Samsung Galaxy Watch 2 в титановом корпусе. В устройстве будет 8 Гбайт памяти и батарея емкостью 330 мАч.
Эти новые модели будут относиться скорей всего к премиальному классу, но, похоже, они станут достойным преемником для Samsung Galaxy Watch Active 2.
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