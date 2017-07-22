Facebook добавил «второй экран» Venue для показа прямых трансляций спортивных и иных мероприятий
30 мая 2020, 23:01
Команда экспериментальных разработок Facebook выпустила приложение Venue, рассматривая его как «второй экран» для прямых трансляций спортивных и иных мероприятий.
Назначение новой программы - дать возможность пользователям по-новому взглянуть на прямые трансляции. Как объяснили представители Facebook, они видят свою цель в объединении опыта большой группы пользователей при живых просмотрах мероприятий и спортивных трансляций, давая возможность параллельно вести обсуждения и комментировать происходящие события, а также сразу получать мнение опытных комментаторов в качестве ведущих.
Venue - это сторонняя разработка, созданная в NPE Team. Она может использоваться как отдельное приложение, которое дополняет опыт социального общения. Первый пример ее практического применения можно испробовать уже в эти выходные во время трансляции автомобильных гонок NASCAR.
В настоящее время применение нового приложения Venue рассматривается в Facebook как эксперимент. Facebook планирует оценить его эффективность. Дальнейшая поддержка будет связана с тем, насколько популярным окажется новый вид услуги.
Facebook описывает Venue как «второй экран», помогающий объединить фанатов, невзирая на разделяющее их расстояние. Возникающее сообщество, участвуя в совместном просмотре мероприятий, может обсуждать яркие моменты. Ожидаются комментарии, голосования, опросы зрителей и даже совместные чаты для обсуждения наиболее захватывающих этапов гонки.
Facebook рассматривает анонс Venue также и как полезную возможность для совместного участия большого числа людей в условиях, когда большим группам по-прежнему запрещено собираться вместе в условиях пандемии.
Приложение доступно пока только в США, но зато сразу для двух платформ - iOS и Android.