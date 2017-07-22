Apple Watch Series 6 выйдут с OLED-дисплеем взамен ожидавшегося microLED
31 мая 2020, 16:01
Будущие модели Apple Watch Series 6 будут оснащены OLED-экранами, как и предыдущие модели. Об этом распространился слух из безымянного источника, но хорошо знакомого с тем, как обстоят реальные дела в Apple.
Ранее предполагалось, что будущие потребительские модели Apple будут оснащаться дисплеями, изготовленными по технологии microLED. По слухам, Apple развивает ее на собственном производстве, но, опять же если верить слухам, соответствующее производство пока не готово у Apple для реализации намеченных планов.
По имеющимся сведения, у Apple имеется собственное секретное производство, расположенное в Санта-Кларе, шт. Калифорния. Там ведутся разработки и проводятся испытания тестовых образцов дисплеев на базе microLED. Это - технология следующего поколения, идущая на смену OLED. Применение дисплеев, изготовленных на базе microLED, позволит, как ожидается, снизить толщину устройств, повысить яркость изображения и сократить потребление энергии.
По слухам, готовность новой технологии пока не соответствует уровню, необходимому для начала массового производства. Поэтому дисплеи на базе microLED появятся не раньше, чем через год. В то же время начало ее внедрения до сих пор связывали с выпуском именно новой модели смарт-часов Apple Watch.
Это изделие является знаковым для Apple. При анонсе Apple Watch в 2014 году, для часов был использован OLED-экран. Затем технология OLED мигрировала на iPhone X три года спустя.
По имеющимся слухам, Apple проводила тестирование прототипов Apple Watch с microLED -дисплеями еще в 2017 года. Поэтому ожидалось, что Apple Watch, которые должны появиться в этом году, будут оснащены дисплеем, изготовленный на базе microLED.
Тем не менее, Twitter-пользователь @L0vetodream, который любит помечать свои короткие утечки из Apple «коронной фразой» «in my dream» («в моих мечтаниях», «как мне хотелось бы верить», «как мне кажется»), недавно сообщил, что Apple Watch Series 6 «продолжит [использовать прежний] дисплей от JDI».
Последние несколько лет компания JDI Display действительно поставляла OLED-дисплеи для Apple Watch. Более того, Apple постепенно наращивала долю своих заказов от этого производителя, а недавно даже вложила $200 млн для наращивания там производства OLED дисплеев для iPhone.
По слухам, начало выпуска моделей часов Apple Watch Series 6 намечено на осень 2020 года. Сообщалось, что они эти модели будут отличаться возросшей производительностью, повышенной водостойкостью и улучшенными характеристиками поддержки беспроводной связи Wi-Fi и 4G/5G.
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