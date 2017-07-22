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TSMC потеряет $5-7 млрд из-за отказа от заказов Huawei

01 июня 2020, 08:53


В связи с необходимостью отказа от выпуска процессоров для китайской Huawei тайваньская компания TSMC потеряет около $7 млрд в объеме своих капиталовложений за период 2020-2021 гг., считают аналитики. Это станет прямым следствием решения Министерства торговли США, которое запрещает производство чипов для Huawei. Компания TSMC была вынуждена согласиться на эти требования.

Ранее Huawei являлась вторым по величине клиентом TSMC. В 2019 году заказы, размещенные Huawei, обеспечили 14% от общего дохода TSMC. Фактически Huawei готовилась наращивать объемы заказов, размещаемых в TSMC. Это обещало привести к тому, что Huawei могла стать крупнейшим клиентом TSMC и превзойти Apple.

Однако введение запрета на выполнение производственных заказов Huawei нанесло серьезный вред не только бизнесу Huawei, но и компания TSMC.

Объем капиталовложений TSMC сократится на $5-7 млрд в 2020-2021 гг. из-за отказа от заказов Huawei


По словам директора CLSA Asia, Ксиаоши Янга (Xiaosi Yang), TSMC уже начала сокращать заказы. Согласно оценкам, TSMC придется сократить в первую очередь свои производственные мощности, занятые под выпуск процессоров по технологическим нормам 5 нм, которые планировалось отдать под выпуск чипов для Huawei. Первоначально TSMC планировала выпускать до 1,5 млн полупроводниковых пластин в месяц по нормам 5 нм.




Сокращения также затронут производство чипов по нормам 7 нм. Согласно имеющимся данным, общее сокращение объемов капиталовложений компании TSMC составит около $5-7 млрд за период с 2020 по 2021 годы.

Помимо сокращения количества заказов TSMC также будет вынуждена задержать собственные закупки нового оборудования у поставщиков. Уже известно, что некоторые новые заказы на оборудование для TSMC будут выполнены только в декабре 2020 года, тогда как ранее планировалось осуществить их в июне 2020 года.

По мнению аналитиков, в 2021 году TSMC может также начать переговоры с крупнейшим производителем фотолитографических систем для микроэлектронной промышленности, нидерландской компанией ASML. Речь будет касаться серьезного сокращения выплат за использование литографических машин EUV.

Это, в свою очередь, может вызвать последующую цепную реакцию с заказами и объемами производства полупроводников в глобальном масштабе. Хотя в настоящее время переговоров о сокращении закупок литографического оборудования не ведется, как заявили представители TSMC, тем не не менее, аналитики уже высказали мнение, что тренд на сокращение объемов производства процессоров неизбежен в будущем.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".

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