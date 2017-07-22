Два года прошло с того момента, как была анонсирована современная версия легендарной консоли Atari, и вот, теперь от команды разработчиков пришла позитивная новость. Уже к июню будут выпущены первые пять сотен производственных моделей Atari VCS. Эта партия никак не удовлетворит запросы всех спонсирующих разработку консоли на краудфандинговой платформе, но разработчики уверяют, что уже летом начнется производство остальных моделей.
У Atari по-прежнему остается много нерешенных задач, связанных с программным обеспечением для будущей консоли и других проблем. Но все же новость о том, что производство стартовало, должна быть воспринята сообществом положительно, ведь поклонники ждут уже два года.
Будет ли консоль успешна или нет-это другой вопрос. Это относительно мощное устройство со встроенным чипом Ryzen в комплекте с графикой на основе Vega. Оно будет предлагать больше мощности для игр. Кроме того, консоль сможет поддерживать видео в формате 4K и работу различных потоковых видеосервисов.
Напомним, что консоль VCS Atari должна была появиться еще в 2018 году, но релиз регулярно задерживался из-за тех или иных проблем, которые возникали у разработчиков консоли.
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