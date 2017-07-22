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Apple выплатит $100 000 исследователю за найденную уязвимость в процедуре авторизации

01 июня 2020, 10:13


Исследователь Бхавук Джайн обнаружил в апреле серьезную уязвимость, связанную с работой механизма авторизации через опцию «Apple Login». Выяснилось, что если злоумышленникам удалось воспользоваться этой уязвимостью в системе безопасности, то они могли получить возможность взломать учетную запись пострадавшего пользователя.

Особенность выявленной ошибки была связана с использованием процедуры авторизации через опцию «Apple Login» («Войти через Apple»), которую нередко применяют сторонние приложения для авторизации доступа через доверенные общедоступные сервисы. Обнаруженная ошибка и взлом могли возникнуть в сторонних приложениях, которые не внедрили у себя необходимых мер безопасности, чтобы применять этот сервис авторизации Apple.

Apple выплатит $100,000 исследователю за уязвимость в «Apple Login»


Как сообщил Джейн, при подключении через сервис «Вход в систему с помощью Apple» происходит аутентификация пользователя через механизм JWT (JSON Web Token). Пройдя эту процедуру, Apple предоставляет возможность делиться содержанием электронной почты, которая привязана не только к Apple ID, но и к любым частным аккаунтам любой внешней почтовой системы.




По данным отчета исследователя, после верификации для входа создается уникальный экземпляр токена JWT. Его достоверность проверяется с использованием открытого ключа Apple, позволяя получить доступ к электронной почте для Apple ID и к подписи для токена JWT. Из-за того, что дополнительных проверок не делалось, злоумышленники могли создать собственный JWT и использовать его для доступа к учетной записи скомпрометированного пользователя.

В интервью The Hacker News Джейн рассказал о серьезности обнаруженной им уязвимости. В частности, он подчеркнул, что пользователи были на 100% уверены в своей полной защищенности, потому что опция «Apple Login» широко применяется как доступный и популярный способ для аутентификации.

Исследователь также заявил, что передал полную информацию об уязвимости в Apple, и в компании ответили, что рассмотрят проблему с пристальным внимание.

Apple выплатит $100,000 исследователю за уязвимость в «Apple Login»


После дальнейшей проверки в Apple пришли к выводу, что до сих пор ни один аккаунт не был взломан с помощью описанного метода. Apple также сообщила, что найдено решение и проблема исправлена, поэтому пользователи могут продолжать использовать этот метод аутентификации для входа в любые внешние системы.

Согласно программе Apple Security Bounty, исследователь Джейн получит 100 000 долларов за сообщение об уязвимости.



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