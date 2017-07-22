MSI представила еще одну модель в одной из самых успешных линеек ноутбуков компании - Creator. Вслед за популярной 17-дюймовой моделью на рынок выходит ее 15-дюймовая версия. Как отмечают в компании, этот ноутбук предназначен исключительно для художников и графических дизайнеров.
MSI Creator 15 имеет алюминиевое шасси с минималистичным дизайном. Под капотом новейший процессор Intel Core i7-10875H 10-го поколения, а также видеокарта NVIDIA GeForce RTX. Объем оперативной памяти этой модели может достигать 64 ГБ. Возможна установка двух твердотельных накопителей М.2.
Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2160 x 3840 пикселей и охватом цветового пространства Adobe RGB равным 100 процентам. На младших модификациях этой модели разрешение дисплея будет несколько хуже - 1920 x 1080 пикселей.
Разработчики даже предусмотрели такой нюанс, как удаленное общение обладателя этого ноутбука с заказчиками. Для этого модель оснастили респектабельной HD-камерой с функцией распознавания лиц.
Помимо прочего, на борту MSI Creator 15 поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, наличие портов HDMI, USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C и RJ45. Для качественного звука на борту есть несколько динамиков. Емкость аккумулятора составляет 99,9 Вт*ч. Вес модели всего 2,1 килограмма.
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