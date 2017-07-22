Анонс ZTE Axon 11 SE: 5G-смартфон среднего уровня на чипсете Dimensity 800
01 июня 2020, 12:03
После запуска ZTE Axon 11 5G еще в марте этого года, ZTE вернулась с более доступной моделью, известной как Axon 11 SE, которая официально была представлена сегодня. Это устройство служит отличной альтернативой некоторым недавно анонсированным 5G-смартфонам среднего класса от OPPO и Vivo.
ZTE Axon 11 SE оснащен 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей, а в его левом углу расположено отверстие для селфи-камеры. Тонкие рамки вокруг экрана позволяют достичь соотношения экрана к корпусу на уровне 90,8%.
Под капотом ZTE Axon 11 SE чипсет MediaTek Dimensity 800 с поддержкой двухдиапазонного 5G, а также до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.
Новинка оснащена квадро-камерой, представленной 48-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также датчиком макросъемки и датчиком глубины с разрешением 2 мегапикселя каждый.
На борту аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Цена за версию 6 ГБ + 128 ГБ составит $280 (19 000 руб.), версия 8 ГБ +128 ГБ обойдется в $322 (22 000 руб.), а максимальная конфигурация 8 ГБ + 256 ГБ оценена в $364 (25 000 руб.).
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