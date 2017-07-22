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Honor Play 4 будет оснащен ИК-датчиком для измерения температуры тела человека

01 июня 2020, 12:23


В смартфон Honor Play 4, который должен быть анонсирован 4 июня, могут добавить сравнительно необычную функцию, которая не характерная для обычного применения. Она связана с использованием инфракрасного датчика. Необычный ИК-датчик будет способен измерять температуру предметов, находящихся поблизости от устройства. Такая функция не является абсолютно новой, она встречалось и ранее, но такое применение все еще попадается довольно редко.

Необычность и новизна состоит в том, что в преддверие выпуска будущего телефона был выпущен тизер. На рекламном плакате можно увидеть инфракрасную «машину» для дистанционного измерения температуры тела человека. Это позволило многим сделать предположение, что новая функциональность может появиться в будущем Honor Play 4.

Honor Play 4 будет оснащен ИК-датчиком, который может измерять температуру человека


Вэй Сяолун (Wei Xiaolong), менеджер по продукции Honor Play, недавно рассказал о нескольких ключевых особенностях нового устройства. Оно имеет четырехкамерный блок на задней панели, чип Kirin 990 5G и тот самый инфракрасный датчик, о котором уже было сказано. Перечисленные параметры не вызвали удивления, включая наличие ИК-датчика, который рассматривался в традиционном ключе: его можно использовать для управления холодильником, кондиционером или телевизором.




Но оказалось, что инфракрасный датчик Honor Play 4, похоже, способен выполнять и другую, специальную функцию. С его помощью можно дистанционно измерять температуру.

Во время пандемии коронавируса повышенная температура у окружающих вызывает глобальную обеспокоенность. Поэтому эта функция может быть особенно полезной. Сейчас во многих общественных местах, например, в торговых центрах и комплексах, часто измеряют температуру посетителей, чтобы определить, болен он или нет. Таким образом, способность Honor Play 4 измерять температуру человека может сделать его весьма полезным, особенно для обычных потребителей.

Honor Play 4 будет оснащен ИК-датчиком, который может измерять температуру человека


В последующем, когда потребность измерения температуры тела человека станет менее востребованной, этот датчик можно применять для оперативного контроля температуры домашних продуктов, например.



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