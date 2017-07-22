Honor Play 4 будет оснащен ИК-датчиком для измерения температуры тела человека
01 июня 2020, 12:23
В смартфон Honor Play 4, который должен быть анонсирован 4 июня, могут добавить сравнительно необычную функцию, которая не характерная для обычного применения. Она связана с использованием инфракрасного датчика. Необычный ИК-датчик будет способен измерять температуру предметов, находящихся поблизости от устройства. Такая функция не является абсолютно новой, она встречалось и ранее, но такое применение все еще попадается довольно редко.
Необычность и новизна состоит в том, что в преддверие выпуска будущего телефона был выпущен тизер. На рекламном плакате можно увидеть инфракрасную «машину» для дистанционного измерения температуры тела человека. Это позволило многим сделать предположение, что новая функциональность может появиться в будущем Honor Play 4.
Вэй Сяолун (Wei Xiaolong), менеджер по продукции Honor Play, недавно рассказал о нескольких ключевых особенностях нового устройства. Оно имеет четырехкамерный блок на задней панели, чип Kirin 990 5G и тот самый инфракрасный датчик, о котором уже было сказано. Перечисленные параметры не вызвали удивления, включая наличие ИК-датчика, который рассматривался в традиционном ключе: его можно использовать для управления холодильником, кондиционером или телевизором.
Но оказалось, что инфракрасный датчик Honor Play 4, похоже, способен выполнять и другую, специальную функцию. С его помощью можно дистанционно измерять температуру.
Во время пандемии коронавируса повышенная температура у окружающих вызывает глобальную обеспокоенность. Поэтому эта функция может быть особенно полезной. Сейчас во многих общественных местах, например, в торговых центрах и комплексах, часто измеряют температуру посетителей, чтобы определить, болен он или нет. Таким образом, способность Honor Play 4 измерять температуру человека может сделать его весьма полезным, особенно для обычных потребителей.
В последующем, когда потребность измерения температуры тела человека станет менее востребованной, этот датчик можно применять для оперативного контроля температуры домашних продуктов, например.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".