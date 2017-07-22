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Бюджетные Redmi 9 получат 6,53-дюймовые дисплеи и емкий аккумулятор

01 июня 2020, 12:55


В прошлом месяце, предстоящий смартфон Redmi 9 был замечен в базе данных платформы сертификации Bluetooth SIG. Новая утечка продемонстрировала все основные характеристики и цены на серию Redmi 9. Сюда попали модели Redmi 9, Redmi 9C с NFC, Redmi 9C без NFC и Redmi 9A.

Бюджетные Redmi 9


Итак, по слухам, модели Redmi 9 имеют 6,53-дюймовые IPS LCD-дисплеи с разрешением 2400 x 1080 пикселей у старшей модели. При этом разрешение экранов Redmi 9A и Redmi 9C - 1600 x 720 пикселей.

Redmi 9A является наименее мощным телефоном в серии Redmi 9, поскольку он управляется чипсетом Helio A25. Он имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Redmi 9C оснащен Helio G35, 3 ГБ оперативной памяти, а также 64 ГБ встроенной памяти. Redmi 9 имеет под капотом чипсет Helio G70 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Все модели имеют двойной слот nano-SIM и поддержку слота для карт microSD.



Redmi 9A имеет 13-мегапиксельную основную камеру. Модель Redmi 9C NFC оснащена двойной камерой с сенсорами на 13 и 2 мегапикселя, тогда как версия без NFC оснащена тройной камерой сенсорами на 13, 5 и 2 мегапикселя. Смартфон Redmi 9 оснащен квадро-камерой, датчики которой имеют разрешение 13, 8, 5 и 2 мегапикселя. Все модели серии оснащены 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

Модели Redmi 9 оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч. О поддержке быстрой зарядки в течке ничего не говорится. Ожидается, что Redmi 9A будет стоит от $110 (7500 руб.) до 130 (9000 руб.). Redmi 9C NFC и версия без NFC будут стоить от $140 (10 000 руб.) до $160 (12 000 руб.). Redmi 9, вероятно, обойдется в $180 (13 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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