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ASUS представила игровую материнскую плату ROG Strix B460-H

01 июня 2020, 14:05




ASUS представила игровую материнскую плату ROG Strix B460-H, которая стала дополнением линейки материнских плат ROG Strix на основе чипсета Intel среднего класса B460 для процессоров 10-го поколения Comet Lake с сокетом LGA1200.

ROG Strix B460-H


Плата объединяет SKU Strix-F и Micro-ATX Strix-G, основанные на этом чипсете. Strix-H охватывает все основные компоненты платформы и имеет премиальное встроенное аудиорешение SupremeFX. Strix-H использует простой 8-фазный VRM, который получает питание от одного 8-контактного разъема EPS. Плата имеет заднюю панель ввода-вывода, на которой размещен яркий логотип ROG с подсветкой.

ROG Strix B460-H


Сокет LGA1200 подключен к четырем слотам DDR4 DIMM, поддерживающим до 128 ГБ двухканальной памяти DDR4-2933 (максимальная частота памяти для платформы B460 составляет 2933 МГц) и усиленному металлом слоту PCI-Express 3.0 x16. Кроме этого, на борту есть три разъема PCIe 3.0 x1.

ROG Strix B460-H


Плата предусматривает установку двух твердотельных накопителей M.2, а также имеет шесть портов SATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/c для подключения накопителей. Кроме прочего, на борту есть разъемы DisplayPort, HDMI, шесть портов USB 3.2 Gen 1, порт USB Type-C, разъём S/PDIF, набор аудиогнёзд, а также сетевой контроллер Intel I219-V 1Gb Ethernet.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".

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