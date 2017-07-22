Компания Samsung Electronics объявила о глобальном запуске своего премиального игрового монитора Odyssey G7. Представленная на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, линейка Odyssey переосмысливает игровой опыт, сочетая самые глубокие, самые захватывающие изогнутые дисплеи с лучшими в своем классе характеристиками производительности.
Монитор G7 - это первый в мире игровой монитор 1000R, то есть он может похвастаться радиусом кривизны 1000 миллиметров. Он также имеет мощную комбинацию различных функций под капотом, включая быстрое время отклика 1 мс с частотой обновления 240 Гц и кристально чистое качество изображения QLED. Подтверждением премиальных характеристик служит наличие сертификации TÜV Rheinland. Новинка представлена 27-дюймовой и 32-дюймовой моделями с разрешением 2560 x 1440 пикселей, соотношением сторон 16:9 и пиковой яркостью 600 нит.
Samsung также включила футуристические элементы дизайна, основанные на наблюдении за тенденциями рынка и обратной связи, полученной от потребителей. Матово-черный экстерьер сочетается с изменяющей цвет задней основной системой освещения, которая может оставаться статичной или тусклой во время игрового процесса, а также менять цвета в зависимости от предпочтений геймера. Ожидается, что новинки появятся уже в июне.
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