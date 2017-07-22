РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В июне в России появится монитор Philips 242B1V с режимом подглядывания

01 июня 2020, 15:25


Компания MMD представила новый ЖК-монитор Philips 242B1V, способный, как подчеркивают в компании, обеспечить его обладателю конфиденциальность данных и контента от посторонних глаз. Для этого на борту есть специальный режим подглядывания, который можно активировать без особых усилий. Одно нажатие кнопки и рассмотреть изображение на экране, находясь от него сбоку, станет невозможно. При этом для пользователя, который расположен прямо перед монитором, ничего не изменится.

Philips 242B1V


Philips 242B1V оснащен 24-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей с широким диапазоном и точностью цветопередачи, а также углами обзора - 178°/178°. На борту есть, уже ставшие стандартными на премиальных мониторах, функции. Например, режим LowBlue Mode, который сокращает вредное коротковолновое излучение в синей части спектра и технология FlickerFree, минимизирующая мерцание, что позволяет сделать просмотр контента более комфортным.



Новинка также оснащена режимом Easy Read, благодаря которому с монитора можно читать словно с настоящей книги. Подставка SmartErgoBase гарантирует максимально удобное размещение монитора. Яркость экрана автоматически регулируется технологией LightSensor и меняется в зависимости от того, находится ли пользователь перед экраном. На борту также собственная технология Philips под названием SmartImage, которая оптимизирует производительность дисплея, автоматически настраивая необходимые параметры.

Philips 242B1V поступит в продажу в середине июня 2020 года по ориентировочной цене 35 082 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Samsung анонсировала премиальный игровой монитор Odyssey G7 с частотой обновления 240 Гц
  • Анонс MSI Optix MAG274R: игровой монитор с частотой обновления 144 Гц и временем отклика 1 мс
  • 32-дюймовый профессиональный дисплей Apple 6K Pro XDR был отмечен как «Дисплей года» в конкурсе SID
  • Redmi выпустила на рынок свой первый компьютерный монитор Redmi 1A
  • HP анонсировала выпуск линейки мониторов серии E, сертифицированных по TUV Low Blue Light

    • следующая новость
    Samsung начал строительство новой фабрики флэш-памяти NAND для рынка SSD

    предыдущая новость
    Samsung анонсировала премиальный игровой монитор Odyssey G7 с частотой обновления 240 Гц

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 июня, 2020

    Samsung начал строительство новой фабрики флэш-памяти NAND для рынка SSD

    В июне в России появится монитор Philips 242B1V с режимом подглядывания

    Samsung анонсировала премиальный игровой монитор Odyssey G7 с частотой обновления 240 Гц

    ASUS представила игровую материнскую плату ROG Strix B460-H

    Бюджетные Redmi 9 получат 6,53-дюймовые дисплеи и емкий аккумулятор

    Honor Play 4 будет оснащен ИК-датчиком для измерения температуры тела человека

    Анонс ZTE Axon 11 SE: 5G-смартфон среднего уровня на чипсете Dimensity 800

    Анонс MSI Creator 15: ноутбук для художников и графических дизайнеров

    Apple выплатит $100 000 исследователю за найденную уязвимость в процедуре авторизации

    Первая партия игровых консолей VCS Atari будет изготовлена в июне

    TSMC потеряет $5-7 млрд из-за отказа от заказов Huawei

    31 мая, 2020

    Apple Watch Series 6 выйдут с OLED-дисплеем взамен ожидавшегося microLED

    PUBG Mobile: названы Top-5 стрелкового вооружения для сражений в стиле Rush

    30 мая, 2020

    Facebook добавил «второй экран» Venue для показа прямых трансляций спортивных и иных мероприятий

    Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2 сохранят понравившийся пользователям вращающийся безель

    Microsoft заменит редакторов в Microsoft News на ИИ-роботов

    29 мая, 2020

    Google разработала AR-инструмент Sodar для контроля безопасной дистанции с Android-смартфона

    ZTE подала патентную заявку на конструкцию трехстворчатого телефона

    Samsung Galaxy Book S: вышел первый в мире ноутбук «Intel Inside» на архитектуре Lakefield

    Vivo X50 Pro получит чипсет Snapdragon 765G и экран с частотой обновления 90 Гц

    ССЫЛКИ