В июне в России появится монитор Philips 242B1V с режимом подглядывания
01 июня 2020, 15:25
Компания MMD представила новый ЖК-монитор Philips 242B1V, способный, как подчеркивают в компании, обеспечить его обладателю конфиденциальность данных и контента от посторонних глаз. Для этого на борту есть специальный режим подглядывания, который можно активировать без особых усилий. Одно нажатие кнопки и рассмотреть изображение на экране, находясь от него сбоку, станет невозможно. При этом для пользователя, который расположен прямо перед монитором, ничего не изменится.
Philips 242B1V оснащен 24-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей с широким диапазоном и точностью цветопередачи, а также углами обзора - 178°/178°. На борту есть, уже ставшие стандартными на премиальных мониторах, функции. Например, режим LowBlue Mode, который сокращает вредное коротковолновое излучение в синей части спектра и технология FlickerFree, минимизирующая мерцание, что позволяет сделать просмотр контента более комфортным.
Новинка также оснащена режимом Easy Read, благодаря которому с монитора можно читать словно с настоящей книги. Подставка SmartErgoBase гарантирует максимально удобное размещение монитора. Яркость экрана автоматически регулируется технологией LightSensor и меняется в зависимости от того, находится ли пользователь перед экраном. На борту также собственная технология Philips под названием SmartImage, которая оптимизирует производительность дисплея, автоматически настраивая необходимые параметры.
Philips 242B1V поступит в продажу в середине июня 2020 года по ориентировочной цене 35 082 рублей.
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