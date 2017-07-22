Samsung начал строительство новой фабрики флэш-памяти NAND для рынка SSD
01 июня 2020, 15:45
Samsung объявила о дальнейших планах по наращиванию своих производственных мощностей и начале строительства новой фабрики по производству флэш-памяти NAND для удовлетворения будущих потребностей рынка SSD. Новый промышленный объект будет размещен на площадке Samsung в местечке Пхёнтхэке, Южная Корея. На этом производстве будут выпускаться новейшие 3D-чипы V-NAND.
Строительство нового завода началось в мае этого года. По планам, его ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2021 года. Новая память NAND будет предназначена для оснащения подключенных устройств следующего поколения и внедрения подсистем искусственного интеллекта.
По оценкам Samsung, рост спроса на память NAND в ближайшие годы будет инициирован в первую очередь переходом телеком-отрасли на 5G. Спрос наберет полные обороты с началом обновления центров обработки данных и интернет-инфраструктуры. Потребность в этом появится с массовым переходом пользователей на более мощные мобильные устройства следующего поколения.
Однако, пишет издание OverClock3D.net, переход на новую память произойдет и в потребительском секторе.
Уже в этом году все основные игровые консоли будут переведены на использование хранилищ данных, выстроенных на основе флэш-памяти. Приставки Nintendo Switch уже сейчас используют флэш-память NAND. В игровых приставкам PS5 и Xbox Series X сверхбыстрые твердотельные накопители NVMe скоро станут основным носителем данных.
Эти и многие другие факторы приведут к росту спроса на NAND, отмечает издание. Когда это произойдет, поставщики памяти нового поколения, такие как Samsung, уже должны быть готовы.
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