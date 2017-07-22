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Vivo представила флагманскую серию смартфонов Vivo X50

01 июня 2020, 18:15


Vivo наконец анонсировала свою флагманскую серию смартфонов X50, включающую в себя модели X50, X50 Pro и X50 Pro+. Последние две отличаются исключительными возможностями фотокамеры, в то время как первая является самым тонким 5G-смартфоном на сегодняшний день.

Vivo представила флагманскую серию Vivo X50


Vivo X50 Pro+ является первым телефоном с новым 50-мегапиксельным датчиком Samsung на борту. Компания утверждает, что в сочетании с алгоритмом Motion deblur и непрерывным отслеживанием фокуса камера смартфона способна делать потрясающие снимки и видео в ночное время. Кроме того, все модели этой серии поддерживают режим Super Night и режим Astro для четких изображений ночного неба. Помимо основного датчика на 50 мегапикселей, на борту 8-мегапиксельный датчик с 60-кратным гибридным зумом, а также 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и телеобъектив на 13 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя.

Vivo представила флагманскую серию Vivo X5


На борту этого устройства 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2040 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Под капотом чипсет Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 4350 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.

Vivo представила флагманскую серию Vivo X50


Vivo X50 Pro оснащен тем же дисплеем, что и версия с плюсом, но с частотой обновления 90 Гц. Под капотом у него Snapdragon 765G, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Фронтальная камера также имеет разрешением 32 мегапикселя. На борту у этого смартфона аккумулятор емкостью 4315 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.




Различия здесь касаются в основном камеры. Вместе 50-мегапиксельного основного датчика, у Pro-версии стоит 48-мегапиксельный Sony IMX598. Как подчеркивают в компании, датчик был разработан специально под этот смартфон и имеет диафрагму F/1.6 и семь линз в объективе. Однако главной фишкой камеры на Pro-версии является уникальная конструкция модуля, обеспечивающая улучшенную стабилизацию. Vivo создала специальный подвес, позволяющий датчику поворачиваться на угол до 3 градусов против 1 градуса в обычных датчиках. Остальные три модуля камеры идентичны с теми, что есть у Pro+.

Vivo представила флагманскую серию Vivo X50


Ну и напоследок стоит рассказать о младшей модели в этой серии - Vivo X50. Это самый тонкий 5G-смартфон в мире - его толщина всего 7,49 мм. Он работает на чипсете Snapdragon 765G и имеет аналогичный дисплей, что и у других версий серии. На борту до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Vivo представила флагманскую серию Vivo X50


Фронтальная камера у него также 32-мегапиксельная. Основная камера также представлена 48-мегапиксельным датчиком, но без уникальной системы стабилизации. Остальные датчики аналогичны, только вместо 8-мегапиксельного телеобъектива, на борту датчик макросъемки на 5 мегапикселей. Он имеет аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Vivo представила флагманскую серию Vivo X5


Vivo X50 доступен в версиях 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ, которые стоят $490 (34 000 руб.) и 550 (38 000 руб.) соответственно. Vivo X50 Pro в тех же конфигурациях обойдется в $600 (42 000 руб.) и $660 (46 000 руб.) соответственно. Модель Vivo X50 Pro+ доступна еще и в конфигурациях 12 ГБ + 256 ГБ стоимостью $840 (58 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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