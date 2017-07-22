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Раскрыта спецификация Ryzen C7 SoC, разрабатываемого совместно Samsung и AMD

01 июня 2020, 18:38


В прошлом году Samsung и AMD объявили о начале сотрудничества с целью разработки новых чипов для смартфонов с поддержкой графики AMD RDNA 2. Целью намеченных совместных работ был выпуск ряда новых продуктов в начале 2021 года. Негласно предполагалось, что к этому времени Samsung, вероятно, перейдет на использование новых чипов SoC в своих смартфонах.

Об архитектуре RDNA 2 известно, что она позволяет повысить производительностью в расчёте на 1 ватт потребляемой энергии, отличается более высокой тактовой частотой, а также аппаратной поддержкой разгона вычислительных расчетов в потоках.

RDNA 2


Согласно ранее появившимся слухам, разрабатываемая в содружестве Samsung и AMD графическая подсистема уже сейчас демонстрирует превосходство над ее конкурирующим аналогом от Qualcomm. При этом прототип будущего графического процессора AMD сравнивался с Adreno 650.




Наконец, буквально на днях, получена дополнительная важная информация о новом SoC. Ею поделилось издание TechPowerUp, которое получило данные с сайта Slash Leaks, где была опубликована неофициальная спецификация Ryzen C7 SoC для смартфонов.

Раскрыта спецификация будущего AMD Ryzen C7 SoC, разрабатываемого совместно Samsung и AMD


Согласно полученным данным, новая SoC выглядит очень впечатляющей. Процессорный интегрированный модуль изготавливается по технологическим нормам 5 нм на производстве TSMC. Он оснащен двумя ядрами Gaugin Pro на основе недавно анонсированной Arm Cortex-X1, двумя ядрами Gaugin на базе Arm Cortex-A78 и четырьмя ядрами на основе Arm Cortex-A55. В совокупности эта конфигурация ядер представляет собой стандартный процессор big.LITTLE, типичный для смартфонов.

Два ядра Cortex-X1 работают на частоте 3 ГГц, два из состава процессорного блока Cortex-A78 на частоте 2,6 ГГц, а четыре «маленьких», «тихих» ядра работают на частоте 2 ГГц.

Но самая изюминка - графический процессор внутри этого полупроводникового «агрегата». Он имеет четыре ядра кастомизированной версии RDNA 2 с тактовой частотой 700 МГц.

По имеющимся данным, по своей производительности этот модуль превосходят Adreno 650 на 45%.



Ранее редакция THG.ru опубликовала предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X. Во время презентации AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X компания ничего не сказала о производительности новых процессоров. Но сегодня у нас наконец-то появилась возможность рассказать о том, что из себя представляют эти крайне доступные и очень интересные процессоры AMD на деле. Подробнее об этом читайте в статье "Предварительный обзор AMD Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X: PCIe 4.0 в массы".

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