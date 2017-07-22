Раскрыта спецификация Ryzen C7 SoC, разрабатываемого совместно Samsung и AMD
01 июня 2020, 18:38
В прошлом году Samsung и AMD объявили о начале сотрудничества с целью разработки новых чипов для смартфонов с поддержкой графики AMD RDNA 2. Целью намеченных совместных работ был выпуск ряда новых продуктов в начале 2021 года. Негласно предполагалось, что к этому времени Samsung, вероятно, перейдет на использование новых чипов SoC в своих смартфонах.
Об архитектуре RDNA 2 известно, что она позволяет повысить производительностью в расчёте на 1 ватт потребляемой энергии, отличается более высокой тактовой частотой, а также аппаратной поддержкой разгона вычислительных расчетов в потоках.
Согласно ранее появившимся слухам, разрабатываемая в содружестве Samsung и AMD графическая подсистема уже сейчас демонстрирует превосходство над ее конкурирующим аналогом от Qualcomm. При этом прототип будущего графического процессора AMD сравнивался с Adreno 650.
Наконец, буквально на днях, получена дополнительная важная информация о новом SoC. Ею поделилось издание TechPowerUp, которое получило данные с сайта Slash Leaks, где была опубликована неофициальная спецификация Ryzen C7 SoC для смартфонов.
Согласно полученным данным, новая SoC выглядит очень впечатляющей. Процессорный интегрированный модуль изготавливается по технологическим нормам 5 нм на производстве TSMC. Он оснащен двумя ядрами Gaugin Pro на основе недавно анонсированной Arm Cortex-X1, двумя ядрами Gaugin на базе Arm Cortex-A78 и четырьмя ядрами на основе Arm Cortex-A55. В совокупности эта конфигурация ядер представляет собой стандартный процессор big.LITTLE, типичный для смартфонов.
Два ядра Cortex-X1 работают на частоте 3 ГГц, два из состава процессорного блока Cortex-A78 на частоте 2,6 ГГц, а четыре «маленьких», «тихих» ядра работают на частоте 2 ГГц.
Но самая изюминка - графический процессор внутри этого полупроводникового «агрегата». Он имеет четыре ядра кастомизированной версии RDNA 2 с тактовой частотой 700 МГц.
По имеющимся данным, по своей производительности этот модуль превосходят Adreno 650 на 45%.