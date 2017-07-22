Вместе с флагманской серией Vivo X50, китайская компания представила TWS-наушники Vivo TWS Neo. Новинка оснащена тремя режимами Deepx стерео для индивидуального прослушивания - это режим с басами, режим высоких частот и режим голоса.
На борту двухканальная передача 2.0, которая гарантирует низкую задержку и экономит заряд батареи. Согласно официальным данным, наушники Vivo TWS Neo могут воспроизводить звук в течение до 5,5 часов на стандартном кодеке AAC, а до 4,2 часов на адаптивном кодеке aptX.
Vivo TWS Neo оснащены 14,2 мм драйверами и поддерживают Bluetooth 5.2. Они оснащены низким режимом задержки 88 мс для игр и видеозвонков, имеют сертификацию IP54 и поддержку голосового помощника. Эти наушники могут управляться жестами и имеют на борту функцию активного шумоподавления.
Время автономной работы Vivo TWS Neo с зарядным чехлом составляет 27 часов. Зарядный чехол поддерживает зарядку через порт USB-C. Цена гаджета $70 (5000 руб.).
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