РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Realme запатентовала наушники с дизайном Airpods Pro

01 июня 2020, 21:34




TWS-наушники в этом году стали очень популярны и крупные технологические бренды стараются подхватывать этот тренд и выпускать на рынок не по одной модели таких устройств. Так, Realme уже имеет три различных модели TWS-наушников и, похоже, готовиться выпустить еще одну.

Realme запатентовала наушники с дизайном Airpods Pro


На днях в сети всплыл патент на дизайн TWS-наушников от Realme, который очень сильно напоминает Airpods Pro. На изображениях видны сами наушники, а также два зарядных корпуса - один круглой формы, а другой более плоский и овальный. Оба имеют индикатор и порт USB-C.

Realme запатентовала наушники с дизайном Airpods Pro


Текущие наушники Realme, Realme Buds Air и Buds Air Neo имеют открытый дизайн, но Realme Buds Q, который был запущен на прошлой неделе, поставляется с дизайном в ухе, похожим на Galaxy Buds. Таким образом, похоже, что компания хочет поэкспериментировать с дизайном уже на новой модели в будущем.

Realme запатентовала наушники с дизайном Airpods Pro


Но как и всегда стоит помнить, что это всего лишь патент и эти наушники существуют пока лишь в умах дизайнеров и инженеров, что не всегда материализуется в конечный продукт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".


Читайте также:

  • Анонс Vivo TWS Neo: многофункциональные беспроводные наушники
  • Microsoft запатентовала концепцию «умного динамика с круговой оптической калибровкой»
  • Skullcandy выпустил новую линейку High-End наушников со встроенным bluetooth-трекером
  • В Apple AirPods могут появиться датчики освещенности для повышения эффективности занятий фитнесом
  • Первые TWS-наушники Realme оснащены сенсорным управлением

    • следующая новость
    Пользователи Samsung Galaxy S20 ждут обновлений для устранения недостатков

    предыдущая новость
    Анонс Vivo TWS Neo: многофункциональные беспроводные наушники

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Главные новости за неделю Лучший процессор для игр Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Лучший блок питания Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    1 июня, 2020

    Apple попросила пользователей срочно обновить iPhone до iOS 13.5

    Пользователи Samsung Galaxy S20 ждут обновлений для устранения недостатков

    Realme запатентовала наушники с дизайном Airpods Pro

    Анонс Vivo TWS Neo: многофункциональные беспроводные наушники

    Раскрыта спецификация Ryzen C7 SoC, разрабатываемого совместно Samsung и AMD

    Vivo представила флагманскую серию смартфонов Vivo X50

    Samsung начал строительство новой фабрики флэш-памяти NAND для рынка SSD

    В июне в России появится монитор Philips 242B1V с режимом против подглядывания

    Samsung анонсировала премиальный игровой монитор Odyssey G7 с частотой обновления 240 Гц

    ASUS представила игровую материнскую плату ROG Strix B460-H

    Бюджетные Redmi 9 получат 6,53-дюймовые дисплеи и емкий аккумулятор

    Honor Play 4 будет оснащен ИК-датчиком для измерения температуры тела человека

    Анонс ZTE Axon 11 SE: 5G-смартфон среднего уровня на чипсете Dimensity 800

    Анонс MSI Creator 15: ноутбук для художников и графических дизайнеров

    Apple выплатит $100 000 исследователю за найденную уязвимость в процедуре авторизации

    Первая партия игровых консолей VCS Atari будет изготовлена в июне

    TSMC потеряет $5-7 млрд из-за отказа от заказов Huawei

    31 мая, 2020

    Apple Watch Series 6 выйдут с OLED-дисплеем взамен ожидавшегося microLED

    PUBG Mobile: названы Top-5 стрелкового вооружения для сражений в стиле Rush

    30 мая, 2020

    Facebook добавил «второй экран» Venue для показа прямых трансляций спортивных и иных мероприятий

    ССЫЛКИ