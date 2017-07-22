TWS-наушники в этом году стали очень популярны и крупные технологические бренды стараются подхватывать этот тренд и выпускать на рынок не по одной модели таких устройств. Так, Realme уже имеет три различных модели TWS-наушников и, похоже, готовиться выпустить еще одну.
На днях в сети всплыл патент на дизайн TWS-наушников от Realme, который очень сильно напоминает Airpods Pro. На изображениях видны сами наушники, а также два зарядных корпуса - один круглой формы, а другой более плоский и овальный. Оба имеют индикатор и порт USB-C.
Текущие наушники Realme, Realme Buds Air и Buds Air Neo имеют открытый дизайн, но Realme Buds Q, который был запущен на прошлой неделе, поставляется с дизайном в ухе, похожим на Galaxy Buds. Таким образом, похоже, что компания хочет поэкспериментировать с дизайном уже на новой модели в будущем.
Но как и всегда стоит помнить, что это всего лишь патент и эти наушники существуют пока лишь в умах дизайнеров и инженеров, что не всегда материализуется в конечный продукт.
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